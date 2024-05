Pronostici Europa League/ Le quote e le previsioni sulle semifinali di ritorno (oggi giovedì 9 maggio 2024)

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE QUOTE SULLE SEMIFINALI DI RITORNO

Giovedì 9 maggio abbiamo un grande appuntamento con i pronostici di Europa League: si giocano le semifinali di ritorno e abbiamo in campo Atalanta e Roma, con il sogno di una finale tutta italiana come non accade da 21 anni (era Milan Juventus in Champions League) anche se purtroppo le partite di andata hanno reso più complicato questo scenario. La Roma infatti deve rimontare uno 0-2 casalingo: il Bayer Leverkusen si è dimostrato solidissimo in una stagione dominata e ha fatto lo scherzetto all’Olimpico, in più i giallorossi hanno sulla coscienza qualche errore sotto porta e ora la rimonta sarà parecchio complicata.

L’Atalanta invece ritrova il suo pubblico e riparte dal pareggio del Vélodrome: contro il Marsiglia sarà comunque dura perché la squadra francese è esperta e si gioca di fatto la stagione, la Dea però insegue il sogno della prima finale europea nella sua storia e, con quella di Coppa Italia sempre più vicina, potrebbe rendere leggendaria un’annata che ha già confermato lo straordinario ciclo di Gian Piero Gasperini, al quale ora viene aggiunto un altro tassello. Facendoci aiutare dalle quote ufficiali che sono state emesse dai bookmaker, facciamo ora la nostra valutazione sui pronostici di Europa League provando a ipotizzare come potrebbero andare le cose in campo.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: ATALANTA MARSIGLIA

Partiamo allora da Atalanta Marsiglia per parlare dei pronostici di Europa League: partita come detto complessa, ma il vantaggio è della Dea grazie al pareggio in trasferta. La spinta del Gewiss Stadium potrà essere importante, quest’anno l’Atalanta ha già dimostrato di sapersi esaltare nelle notti europee perché, oltre alla grande impresa di Liverpool, c’è anche un girone chiuso al primo posto e lo Sporting Lisbona nuovamente superato agli ottavi.

L’agenzia Snai che ha emesso le quote considera la Dea largamente favorita: abbiamo un valore pari a 1,70 volte la giocata sul segno 1 mentre il segno 2, per la vittoria del Marsiglia, vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 4,50 volte quello che avrete messo sul piatto. Arriviamo poi al segno X, che identifica un pareggio con il quale si andrebbe ai tempi supplementari: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una vincita corrispondente a 3,85 volte la vostra giocata sulla partita.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: BAYER LEVERKUSEN ROMA

Come già detto nei pronostici di Europa League, Bayer Leverkusen Roma rappresenta una montagna da scalare per i giallorossi: la squadra di Daniele De Rossi ha già un 4-0 al Brighton negli ottavi e ha mostrato straordinaria resilienza in come ha eliminato Feyenoord e Milan, ma una settimana fa le cose sono andate in un modo chiaro e il Bayer Leverkusen, per l’appunto, ha confermato di essere uno squadrone almeno per questa stagione magica.

Lo pensano anche i pronostici sanciti dall’agenzia Snai, secondo cui le Aspirine sono nettamente favorite: vale 1,55 volte la posta in palio il segno 1 sulla vittoria dei tedeschi, per contro il segno 2 che identifica il successo della Roma porta in dote una vincita che ammonta a 5,50 volte quanto avrete messo sul tavolo e, infine, il segno X sul quale puntare per il pareggio vi farebbe guadagnare, con questo bookmaker, una cifra corrispondente a 4,25 volte quella che sarà stata la vostra giocata.

