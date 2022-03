Pronostici Europa League/ Quote e previsioni per le partite, ritorno ottavi

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: SU CHI VALE LA PENA SCOMMETTERE?

I pronostici Europa League tornano oggi, giovedì 17 marzo, perché sono in programma tutte le partite di ritorno degli ottavi di finale, che naturalmente ci diranno chi si qualificherà per i quarti dell’edizione 2021-2022 della Europa League oltre al Lipsia, che ha approfittato dell’esclusione dello Spartak Mosca. Gli incontri saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, naturalmente desiderosi di seguire le partite del torneo calcistico europeo che comprende anche nomi di lusso a cominciare dal Barcellona.

Pronostici Europa League/ Quote e previsioni sulle partite (andata ottavi)

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Europa League e che cosa ci attenderà oggi, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Europa League, con focus in particolare sulla partita dell’unica formazione italiana ancora rimasta in corsa, cioè il big-match Bayer Leverkusen Atalanta, con inizio alle ore 18.45.

Pronostici Europa League/ Quote e previsioni per le partite, ritorno playoff

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO BAYER LEVERKUSEN ATALANTA

Parliamo allora naturalmente della bellissima partita che ci attende allo stadio BayArena della città tedesca, riflettori su Bayer Leverkusen Atalanta anche per quanto riguarda i pronostici Europa League. La partita d’andata ha regalato spettacolo ed emozioni a Bergamo, con una bellissima vittoria per 3-2 da parte dell’Atalanta, che ha a dire il vero pure alcuni rimpianti, dal momento che il successo della Dea avrebbe potuto essere più netto e offrire migliori prospettive in ottica qualificazione, che è in ogni caso alla portata dei nerazzurri.

Pronostici Europa League/ Quote e previsioni: che cosa succederà al Dragao?

L’agenzia Snai ritiene che possa essere una partita incerta, con i tedeschi padroni di casa che partono leggermente favoriti per la vittoria della partita, tanto che il segno 1 è quotato a 2,30, mentre poi si sale a quota 2,75 in caso di una vittoria esterna dell’Atalanta (segno 2) e fino a 3,75 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio, che andrebbe benissimo alla Dea perché garantirebbe a sua volta la qualificazione per Gian Piero Gasperini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA