Pronostici Europa League/ Quote e previsioni sulla finale Eintracht Rangers

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE QUOTE SULLA FINALE

I pronostici di Europa League sono quelli che ovviamente riguardano la finale: al Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia sarà Eintracht Rangers, appuntamento alle ore 21:00 di mercoledì 18 maggio, a decretare la squadra vincente. Sono rimaste in corsa queste due società, a sorpresa: anche per questo i pronostici di Europa League per la finale sono intriganti, perché ad esempio l’Eintracht ha eliminato il Barcellona nei quarti di finale e poi è andato a vincere al London Stadium contro il West Ham, mentre i Rangers già nei playoff sono riusciti a far fuori il Borussia Dortmund (vincendo in Germania il match di andata) per poi avere la meglio del Lipsia in semifinale.

Vedremo allora cosa succederà in campo, ma ovviamente dobbiamo fare la nostra analisi sui pronostici di Europa League: per analizzare al meglio la finale e le previsioni su di essa ci avvarremo anche delle quote che sono state fornite dal bookmaker, valutando aspetti che vadano oltre il mero risultato visto che stiamo parlando di una partita singola, e dunque ci sarà più spazio per approfondire il discorso. La finale Eintracht Rangers comincia tra poche ore, dunque è arrivato il momento di iniziare il nostro viaggio nei pronostici di Europa League, e questa sarà davvero l’ultima volta nel corso della stagione.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: EINTRACHT RANGERS

Il primo dato di cui dobbiamo parlare nei pronostici di Europa League riguarda ovviamente la squadra favorita. Eintracht Rangers si presenta come una finale intrigante, incerta ed equilibrata ma secondo la Snai, il bookmaker che prendiamo in considerazione per valutare le previsioni sulla partita, c’è una squadra che parte con un leggero vantaggio. Si tratta di quella di Francoforte: dobbiamo ricordare che formalmente l’Eintracht è la padrona di casa e dunque il segno 1 premia la squadra tedesca, al contrario il segno 2 si riferisce ai Rangers.

Quindi, fatta questa premessa, possiamo notare che la vittoria dell’Eintracht nella finale di Europa League vi farebbe guadagnare 2,30 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto con l’agenzia Snai, mentre il segno 2 che, appunto, va a regolare l’ipotesi del successo degli scozzesi porta in dote una vincita che ammonta a 3,05 volte la vostra puntata. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, che porterebbe la finale ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore: in questo caso i pronostici di Europa League ci dicono che la quota posta sul segno X ha un valore che, con questo bookmaker, corrisponde a 3,40 volte l’importo che avrete pensato di investire.











