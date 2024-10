PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE QUOTE E LE PREVISIONI

Per i pronostici Europa League siamo arrivati alle partite che si giocano per la terza giornata: giovedì 24 ottobre si torna dunque in campo per una prima fase che, come ormai sappiamo, è stata rivoluzionata con la presenza di un unico girone formato da tutte le 36 partecipanti, otto partite che ciascuna squadra giocherà in sola andata (quattro in casa, quattro in trasferta) e i vari obiettivi che saranno noti al termine di questo interessante percorso. Sappiamo anche che le due rappresentanti italiane nei pronostici Europa League sono Roma e Lazio, e proprio dalle partite delle capitoline inizieremo il nostro excursus tra quote e previsioni del turno.

Ovviamente siamo solo all’inizio della stagione ed è ancora complicato analizzare in maniera profonda quello che succederà: chiaramente però possiamo già fare delle ipotesi secondo lo stato dell’arte, sarà soprattutto interessante scoprire se le big attese (ci sono anche Manchester United e Tottenham) sapranno fare strada in un torneo che ha sempre riservato sorprese e che, attenzione, può essere davvero molto complicato perché nonostante tutto la qualità sembra essersi alzata nel corso delle stagioni. Dunque ora, senza indugiare oltre, facciamo subito la nostra incursione attraverso i pronostici Europa League per la terza giornata.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: ROMA DINAMO KIEV

Dunque ecco Roma Dinamo Kiev con i pronostici Europa League: ghiotta occasione per i giallorossi di risollevarsi, perché la squadra ucraina – che purtroppo deve giocare le sue partite casalinghe in campo neutro – ha finora sempre perso senza mai essere riuscita a segnare, e già la partita contro la Lazio ci ha detto delle difficoltà della Dinamo Kiev. La Roma però sta soffrendo, non trova la quadratura del cerchio e a riprova di questo ha incredibilmente perso contro l’Elfsborg tre settimane fa, dunque è ancora senza vittorie perché all’esordio aveva pareggiato in casa contro l’Athletic Bilbao.

Stasera però i pronostici Europa League ci dicono che è largamente favorita: secondo l’agenzia Snai il segno 1 per la sua vittoria vi permetterebbe di guadagnare 1,45 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola l’affermazione della Dinamo Kiev porta in dote una vincita corrispondente a 6,25 volte la posta in palio, infine il segno X sul quale puntare per il pareggio ha un valore, con questo bookmaker, che ammonta a 4,50 volte quella che sarà stata la vostra giocata.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: TWENTE LAZIO

Analizziamo ora Twente Lazio con i pronostici Europa League, scoprendo che i biancocelesti stanno bene: contro la Juventus la Lazio ha perso, ma ha tenuto botta sino al termine giocando quasi tutta la partita in inferiorità numerica, è in alta classifica e in Europa League si trova a punteggio pieno, aspettando magari sfide più probanti come può essere questa trasferta in terra olandese. Attenzione allora al Twente, che alla prima giornata ha fermato il Manchester United e poi ha pareggiato contro il Fenerbahçe di José Mourinho: sarà un test vero e interessante per Marco Baroni.

Parte favorita la Lazio, ma secondo i pronostici Europa League c’è grande equilibrio: il segno 1 per la vittoria del Twente vale 2,70 volte quanto puntato mentre il segno 2 per l’affermazione della squadra biancoceleste vi farebbe guadagnare 2,55 volte la posta in palio, chiaramente allora stiamo parlando di una differenza davvero minima con l’eventualità del pareggio che secondo questo bookmaker ha il valore più alto, perché porterebbe in dote una vincita corrispondente a 3,25 volte l’importo investito sulla partita di Enschede.