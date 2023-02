Pronostici Europa League/ Quote e previsioni sulle partite (andata playoff)

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE QUOTE SULL’ANDATA DEI PLAYOFF

L’appuntamento con i pronostici di Europa League torna, finalmente, per l’andata dei playoff: otto partite divise in due fasce orarie con la presenza di due italiane in campo, che sono la Roma classificatasi al secondo posto nel girone di questa competizione e la Juventus, che per la prima volta in 9 anni ha fallito l’attacco agli ottavi di Champions League e dunque è retrocessa qui, come ormai da tempo stabilisce il regolamento della Uefa sulle coppe che riguardano le squadre di club.

Pronostici Europa League/ Quote e previsioni: l'Arsenal è nettamente favorito

Sarà interessante valutare quello che succederà tra poco sui vari campi; naturalmente con i pronostici di Europa League proveremo a ipotizzare l’esito delle singole partite, concentrandoci in prima battuta sugli impegni che riguardano le nostre rappresentanti ma poi dando anche uno sguardo alle gare che ci sembrano più interessanti, come sempre facendoci aiutare dalle quote ufficiali che i bookmaker (nel nostro caso la Snai) ha emesso a partire dalle previsioni che sono pervenute e che ancora stanno arrivando. Iniziamo dunque il nostro viaggio nei pronostici di Europa League…

Pronostici Europa League/ Quote e previsioni: da Graz passa il destino della Lazio?

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: SALISBURGO ROMA

Salisburgo Roma è una partita che certamente i giallorossi non possono sottovalutare: la Roma è campionessa uscente di Conference League e ora ha fatto uno step ulteriore, ma ha mancato la qualificazione agli ottavi giungendo seconda nel suo girone, alle spalle di un Betis contro cui ha fatto un punto in due partite. Il Salisburgo era ovviamente in Champions League, generalmente non ha fatto male ma ha perso le partite decisive contro Chelsea (in casa) e Milan, dunque si deve accontentare di questo torneo che però potrebbe essere un ideale territorio di conquista.

Pronostici Europa League/ Quote e previsioni per le partite, 3^ giornata

Per quanto riguarda i pronostici di Europa League, la Snai ci dice di una Roma favorita ma davvero per poco: il segno 2 che regola la vittoria dei giallorossi ha un valore pari a 2,55 volte l’importo investito, per contro il segno 1 per l’affermazione della squadra austriaca vi farebbe guadagnare 2,80 volte la cifra che avrete messo sul piatto. Il pareggio, eventualità per la quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che corrisponde a 3,20 volte la vostra giocata sulla partita.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: JUVENTUS NANTES

Eccoci ora a Juventus Nantes: anche i bianconeri non possono prendere sotto gamba un impegno che potrebbe salvare la stagione, visto il totale fallimento nel girone di Champions League (3 punti e sconfitta anche sul campo del Maccabi Haifa) e soprattutto quel -15 in campionato che ha compromesso la corsa al quarto posto. Il Nantes è squadra abbordabile che però va onorata: in Ligue 1 fatica ed è di poco sopra la zona retrocessione, in Europa ha timbrato il secondo posto dietro il Friburgo nel suo girone.

I pronostici di Europa League redatti dalla Snai ci parlano ovviamente di una Juventus favorita, forte di un valore pari a 1,37 volte la giocata sul segno 1 per la sua vittoria. Il segno X che identifica l’ipotesi del pareggio vi farebbe guadagnare una cifra equivalente a 4,75 volte quanto avrete pensato di investire su questa partita, infine abbiamo il segno X che va a regolare il pareggio, dunque se pensate che possa finire in questo modo il bookmaker vi premierebbe con una vincita che ammonta a ben 8,25 quello che sarà stata la cifra messa sul tavolo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA