PRONOSTICI EUROPA LEAGUE/ Previsioni e quote semifinali: i numeri recenti della Roma

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LA TERZA VOLTA

Per i pronostici di Europa League possiamo fare un passo indietro e parlare di come la Roma abbia raggiunto la terza semifinale europea consecutiva. Per i giallorossi la serie è iniziata nel 2021: in panchina c’era Paulo Fonseca, la competizione era l’Europa League e una bella cavalcata si era purtroppo conclusa contro il Manchester United – che poi sarebbe caduto in finale contro il Villarreal – soprattutto a causa della tremenda sconfitta incassata a Old Trafford nella partita di andata.

L’anno scorso invece la Roma ha centrato la finale di Conference League, eliminando il Leicester e poi vincendo il trofeo: ancora una volta un’avversaria inglese, ed è curioso notare come fosse accaduto lo stesso nel 2018 in Champions League, dopo la straordinaria rimonta contro il Barcellona che aveva portato in dote l’incrocio con il Liverpool (perso, anche qui a causa del match di andata). Adesso per la Roma è arrivato il tempo di giocare la terza semifinale europea consecutiva, la quarta nelle ultime sei stagioni: stavolta la rivale è tedesca perché si tratta del Bayer Leverkusen, vedremo come andranno le cose tra poco allo stadio Olimpico… (agg. di Claudio Franceschini)

LE DUE SEMIFINALI!

L’appuntamento con i pronostici di Europa League ci lancia verso l’andata delle semifinali: siamo in campo giovedì 11 maggio, e in questa competizione continuiamo a sperare in una finale tutta italiana. I due match che si giocheranno alle ore 21:00 sono infatti Juventus Siviglia e Roma Bayer Leverkusen: il sorteggio ha dato una mano fino a questo momento, evitando un derby che avrebbe necessariamente tolto di mezzo una delle due squadre in corsa. Adesso però ci siamo: qualora Juventus e Roma si qualificassero, avremmo un derby come in questo torneo non accade dal 1998.

Sarebbe un grande momento per il calcio di casa nostra, aspettando di scoprire se si tratti realmente di un’inversione di tendenza o se determinati fattori abbiano contributo a creare uno scenario che non sarà poi ripetuto nelle prossime edizioni; adesso che siamo qui però, giustamente, ci godiamo il momento e dunque ci approcciamo ai pronostici di Europa League nella speranza che le nostre due rappresentanti possano fare lo step successivo, accettando che le semifinali siano comunque incroci tosti e forse, soprattutto, per una Juventus che incrocia la dominatrice del torneo (contando anche la Coppa Uefa).

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: JUVENTUS SIVIGLIA

Iniziamo allora da Juventus Siviglia per analizzare i pronostici di Europa League. I bianconeri e gli andalusi arrivano dai gironi di Champions League, poi sia pure con risultati diversi sono arrivati sino alla semifinale e ora hanno ottimi argomenti da schierare. Stagione travagliata per entrambe: la Juventus per la penalizzazione in campionato che potrebbe ancora tornare (escludendola dalle coppe per il 2023-2024), il Siviglia perché ha rischiato a lungo la retrocessione nella Liga e ora sembra fuori dai guai, ma per il futuro dovrà comunque fare profonde riflessioni.

I pronostici di Europa League sanciti dall’agenzia Snai ci dicono che, per questa semifinale di andata, i bianconeri partono favoriti: il segno 1 che identifica la vittoria interna della Juventus vi farebbe guadagnare 1,77 volte quello che avrete messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo del Siviglia porta in dote una vincita che ammonta a 5,00 volte la vostra giocata. Il segno X, sul quale puntare per il pareggio, con questo bookmaker ha un valore pari a 3,50 volte l’importo che avrete pensato di investire sulla partita dell’Allianz Stadium.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: ROMA BAYER LEVERKUSEN

Parliamo adesso di Roma Bayer Leverkusen per i pronostici di Europa League. Alla terza semifinale europea consecutiva, la Roma nel giro di due anni si può trovare dalla Conference League alla Champions League: sarebbe la sublimazione del progetto affidato a José Mourinho, che in campionato non è vicino al quarto posto ma in campo internazionale continua a marciare. La grande rimonta del Bayer Leverkusen in Bundesliga potrebbe garantire un altro viaggio in Europa League, ma vincere il secondo trofeo internazionale a 35 anni dal primo sarebbe chiaramente un fatto di maggiore prestigio.

L’agenzia Snai che ha raccolto i pronostici di Europa League indica nella Roma la squadra favorita, perché sul segno 1 per la vittoria dei giallorossi è stato posto un valore che corrisponde a 2,15 volte quello che avrete pensato di mettere sul tavolo; il segno X che identifica l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3,30 volte l’importo investito sul match dello stadio Olimpico, mentre il segno 2 sul quale puntare per il successo del Bayer Leverkusen vi farebbe guadagnare, con questo bookmaker, una cifra pari a 3,55 volte la vostra giocata.











