Pronostici Europei 2020/ Quote e previsioni per la semifinale Inghilterra-Danimarca

PRONOSTICI EUROPEI 2020: SU CHI SCOMMETTERE OGGI?

Spazio anche oggi, mercoledì 7 luglio 2021 ai pronostici degli Europei 2020 e dunque alle quote e alle previsioni segnate per la seconda semifinale di questa magnifica edizione del torneo continentale, prevista dunque questa sera alle ore 21.00 tra Inghilterra e Danimarca. L’attesa verso tale match – non occorre nemmeno dirlo- è grandissima: con oggi conosceremo infatti l’ultima finalista che il prossimo 11 luglio sarà ancora in campo a Wembley per contendersi il titolo di regina d’Europa e non vediamo l’ora di dare la parola al campo. Pure per gli appassionati di scommesse l’attesa verso Inghilterra-Danimarca di questa sera l’attesa è grande: il match, seconda semifinale degli Europei 2020, sulla carta infatti vede la Tre leoni nettamente favorita, ma i danesi hanno dimostrato una compattezza senza pari e possono certo ambire al miracolo.

PRONOSTICI EUROPEI 2020: CHI VINCERÀ TRA INGHILTERRA E DANIMARCA

Come accennato prima, per la sfida regina dei pronostici degli Europei 2020, ovvero la seconda semifinale prevista questa sera a Wembley tra Inghilterra e Danimarca, pare certo la Tre Leoni la gran favorita. La squadra di Southgate ha certo il blasone dalla sua, oltre a un cammino importante nelle precedenti fasi del torneo continentale (ha chiuso dapprima la fase a gironi e pure nel tabellone finale ha superato Germania e Ucraina): e pure pesano alcune statistiche speciali, come quella che vede la difesa inglese ancora “imbattuta” (zero gol subiti). Pure gli inglesi non possono dirsi al sicuro e le quote e le previsioni fissate devono comunque tenere conto del colpo di scena con la Danimarca. La formazione nordica, dopo un avvio difficile e drammatico, visto l’incidente occorso a Eriksen, ha trovato una forza inaspettata e una compattezza di gruppo che davvero potrebbe portare la squadra di Hjulman ben lontana. Abbiamo poi apprezzato i successi conseguiti nella fase finale del tabellone, con il 4-0 inferto al Galles e il 2-1 deciso contro la Repubblica Ceca: verdetti e prestazioni che gli inglesi non possono sottovalutare. E che pure gli scommettitori dovranno tener presente, esaminando i pronostici degli Europei 2020 per la semifinale di Wembley, oggi.

