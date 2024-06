Pronostici Europei 2024/ Le quote e le previsioni sulle due partite del girone B (oggi lunedì 24 giugno)

PRONOSTICI EUROPEI 2024: QUOTE E PREVISIONI PER OGGI

Ci siamo un’altra volta, lo scenario dei pronostici degli Europei 2024 che ci si presenta davanti agli occhi è quello delle due partite che, lunedì 24 giugno, si giocano per la terza e ultima giornata nel girone B. Come ieri, due sole gare che saranno in contemporanea, naturalmente per garantire la regolarità della lotta agli ottavi di finale; oggi poi è una serata davvero importante perché è quella di Croazia Italia, che purtroppo per gli azzurri significa una sorta di dentro o fuori per proseguire la corsa e tenere vive le speranze di bissare il titolo vinto tre anni fa.

Si gioca alle ore 21:00, come detto alla stessa ora prenderà il via anche Albania Spagna: la Roja è già qualificata agli ottavi e certa del primo posto nel girone, questo potrebbe essere un ulteriore fattore di difficoltà per l’Italia perché la nazionale di Sylvinho, ancora viva grazie al pareggio rimediato al 95’ contro la Croazia, è ancora viva e potrebbe trovarsi di fronte una nazionale largamente rimaneggiata dal turnover. Lo vedremo, per il momento facciamo il nostro consueto approfondimento sui pronostici degli Europei 2024 cominciando naturalmente dalla partita della nostra nazionale.

PRONOSTICI EUROPEI 2024: CROAZIA ITALIA

Cosa aspettarsi dunque da Croazia Italia? I pronostici degli Europei 2024 che prendiamo in considerazione sono quelli dell’agenzia Snai, secondo cui gli azzurri partono favoriti: il segno 2 per la vittoria dell’Italia vi farebbe infatti guadagnare una somma corrispondente a 2,35 volte quello che avrete messo sul piatto, bisogna puntare appunto su questo segno perché, come già contro la Spagna, gli azzurri sono formalmente in trasferta questa sera. Il segno X per il pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,10 volte la vostra giocata, infine il segno 1 per l’affermazione della Croazia ha un valore che equivale a 3,30 volte l’importo che avrete scelto di investire.

Con i pronostici degli Europei 2024 possiamo poi citare le giocate Doppia Chance: qui abbiamo un valore identico (1,35 volte la giocata) su X2 e 12, nel primo caso dunque pareggio o vittoria dell’Italia e nel secondo il successo, indifferentemente, di una delle due nazionali. L’opzione 1X, vittoria della Croazia o risultato pari, è quella che in questo senso paga maggiormente perché vi farebbe intascare una somma corrispondente a 1,57 volte quello che avrete pensato di giocare, il vantaggio dell’Italia al termine del primo tempo è invece eventualità da 2,90 volte la posta in palio, con 3,70 per il successo parziale della Croazia e 2,10 per l’eventualità del pareggio.











