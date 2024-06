Diretta Croazia Albania/ Streaming video tv: già l’ultima spiaggia? (Euro 2024, oggi 19 giugno)

DIRETTA CROAZIA ALBANIA: DELICATISSIMA NEL GIRONE B

Un mercoledì pomeriggio già di “paura” (sportiva) ci attende oggi, 19 giugno, con fischio d’inizio alle ore 15.00 per la diretta di Croazia Albania dal Volksparkstadion di Amburgo, sede della partita valida per la seconda giornata del girone B degli Europei 2024. Entrambe le formazioni hanno purtroppo aperto con una sconfitta il loro cammino ad Euro 2024 e allora la diretta di Croazia Albania impone di inseguire la svolta, che però non potrà arrivare per entrambe – in quel caso sarebbe un pareggio, buono per restare “vivi” ma nulla più. La Croazia in particolare deve leccarsi le ferite della sconfitta per 3-0 contro la Spagna, partita nella quale agli slavi non sono mancate le occasioni, ma infine è arrivato comunque un ko pesante.

Anche l’Albania ha rischiato un passivo più pesante per quanto visto in gran parte della partita contro l’Italia, ma tra il lampo iniziale e la chance in extremis le Aquile hanno pure cullato il sogno di una grande impresa contro i campioni d’Europa in carica. In generale però le indicazioni sono state negative per entrambe le Nazionali nella partita d’esordio e non solamente per il risultato, quindi oggi sarà un esame di recupero da non fallire, sia dal punto di vista tecnico sia da quello mentale e della personalità: chi riuscirà a rilanciarsi grazie alla diretta di Croazia Albania?

CROAZIA ALBANIA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita di metà pomeriggio non è trasmessa in chiaro a Euro 2024, ecco allora che l’unico riferimento per la diretta tv di Croazia Albania sarà quello sui canali di Sky Sport, ma naturalmente solo per gli abbonati alla televisione satellitare. Di conseguenza, saranno solamente i servizi su abbonamento offerti da Sky Go e Now TV a garantire pure la diretta streaming video di Croazia Albania.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA ALBANIA

Passiamo adesso alla presentazione delle probabili formazioni per la diretta di Croazia Albania. Per i biancorossi potrebbe esserci una novità significativa, cioè l’inserimento di Pasalic come trequartista in un modulo 4-3-1-2, a supporto della coppia d’attacco con Petkovic e Kramaric. Ovviamente non si tocca il centrocampo con Modric, Brozovic e Kovacic, ormai storico punto di forza della Croazia, mentre il portiere Livakovic potrebbe essere protetto da una difesa a quattro con Stanišić a destra, i due centrali Šutalo ed Erlić e infine Gvardiol a sinistra.

Almeno dal punto di vista tattico potrebbe essere un po’ più prudente l’Albania del c.t. brasiliano Sylvinho, con il modulo 4-4-1-1 nel quale come prima punta Broja rischia nel ballottaggio con Manaj, mentre Bajrami sarà il trequartista a supporto. A centrocampo ecco l’interista Asllani in cabina di regia affiancato da Ramadani, con Asani e Seferi esterni. Quanto alla retroguardia, segnaliamo soprattutto che in porta dovremmo vedere ancora Strakosha, preferito a Berisha, mentre il quartetto difensivo potrebbe prevedere Hysaj, Djimsiti, Ajeti e Mitaj dal primo minuto.

INFINE IL PRONOSTICO E LE QUOTE

Uno sguardo infine anche alle quote, il pronostico sulla diretta di Croazia Albania secondo l’agenzia Snai ci dice che i croati, formalmente padroni di casa, sono favoriti con il segno 1 proposto a 1,50 contro quota 7,00 per il segno 2 in caso di successo dell’Albania. Intrigante potrebbe essere la quotazione del segno X, che si colloca a 4,25 volte la giocata in caso di pareggio.

