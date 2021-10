Pronostici Grande Fratello Vip 2021/ Raffaella Fico rischia eliminazione, Manuel vincitore?

Chi sarà eliminata tra Raffaella Fico, Carmen Russo e Miriana Trevisan durante la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021? Quella al televoto di questa sera è una sfida tra super donne. Tre grandi protagoniste della sesta edizione del reality show, tre personalità forti e con tante cose ancora da raccontare e regalare al pubblico si sfidano in un teelvoto senza esclusioni di colpi. Solo per due di loro continuerà l’avventura nella casa di Cinecittà mentre l’altra dovrà tornare alla propria vita a meno che non abbia pescato il biglietto di ritorno che le garantirebbe la possibilità di rientrare in gara.

Secondo gli analisti di Stanleybet.it, a rischiare l’eliminazione è Raffaella Fico, ultima sulla lavagna del vincente a 50. Dovrebbero salvarsi senza problemi, invece, Miriana Trevisan, a 25, e Carmen Russo, a 35. Secondo i sondaggi del web, invece, anche Carmen Russo potrebbe rischiare l’eliminazione insieme a Raffaella Fico.

Pronostici Grande Fratello Vip 2021: Manuel Bortuzzo sempre favorito per la vittoria

Alla finalissima del Grande Fratello Vip 2021 mancano ancora diversi mesi, ma gli specialisti delle scommesse continuano ad analizzare i dati e a sfilare classifiche. Secondo gli esperti di Stanleybet.it, il favorito per la vittoria finale resta Manuel Bortuzzo il cui trionfo è quotato 1,60. Hanno possibilità di vincere anche le due ex protagoniste di Uomini e Donne ovvero Soleil Sorge quotata a 6,50 e Sophie Codegoni la cui vittoria vale 7,50 la quota giocata.

La vittoria di Francesca Cipriani e Aldo Montano è quotata a 10 davanti ad Ainette Stephens a 12 e a Manila Nazzaro a 15. Vittoria quotata a 15 anche per Alex Belli mentre quella di Davide Silvestri vale 18 volte la quota giocata. Improbabile, invece, secondo gli esperti, la vittoria di Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Giucas Casella e Gianmaria Antinolfi, tutti quotati a 50.

