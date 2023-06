Pronostici Inter Manchester City, finale Champions League/ Quote e previsioni, oggi 10 giugno 2023

PRONOSTICI INTER MANCHESTER CITY: CHI SARÀ IL VINCITORE DELLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE 2023?

I pronostici su Inter Manchester City, finale di Champions League, attirano in maniera speciale la nostra attenzione oggi, sabato 10 giugno 2023, perché questa sera ci sarà la partita decisiva per assegnare il titolo di squadra campione d’Europa, una sfida di lusso per i nerazzurri contro una corazzata del calcio internazionale che però non ha mai vinto la Coppa dei Campioni/Champions League, mentre l’Inter vanta già tre titoli in bacheca. Inter Manchester City è anche il duello tra due allenatori che hanno storie diverse, Simone Inzaghi e Pep Guardiola, con il City che potrebbe coronare il tris dopo Premier League e FA Cup, però anche l’Inter punta alla vittoria del terzo titolo stagionale dopo Supercoppa Italiana e Coppa Italia, per un’impresa che renderebbe leggendario il 2022-2023 nerazzurro.

La finale di Champions League Inter Manchester City promette di regalarci grandi emozioni allo stadio Olimpico Ataturk di Istanbul, dove già nel 2005 vinse la squadra che era nettamente sfavorita nei pronostici. Vedremo se i corsi e ricorsi storici avranno il loro peso, al momento ricordiamo che sarà naturalmente al centro dell’attenzione pure degli appassionati di scommesse la finale di Champions League Inter Manchester City nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Inter Manchester City per la finale di Champions League in programma oggi, sabato 10 giugno 2023.

PRONOSTICI INTER MANCHESTER CITY, FINALE CHAMPIONS LEAGUE 2023: LE QUOTE

Dopo questa lunga premessa, andiamo a dire qualcosa in più circa i pronostici su Inter Manchester City, finale di Champions League: in semifinale i nerazzurri hanno vinto in maniera perentoria e davvero convincente l’Euroderby della Madonnina, sconfiggendo il Milan sia all’andata sia al ritorno, ciliegina sulla torta di un cammino europeo eccellente fin da un girone che non era affatto facile da superare. Il Manchester City tuttavia ha mostrato più volte le sue straordinarie qualità, con il 4-0 contro il Real Madrid nella semifinale di ritorno che è naturalmente il manifesto più chiaro delle capacità dei Citizens.

L’agenzia di scommesse sportive Snai indica di conseguenza una vittoria proprio del Manchester City di Pep Guardiola come l’ipotesi più probabile questa sera a Istanbul e propone dunque il segno 1 (il Manchester City infatti formalmente giocherà in casa) a 1,50 volte la posta in palio, ma in una partita secca con in più il fascino di un trofeo europeo da assegnare è naturalmente impossibile sbilanciarsi troppo, l’Inter non ha niente da perdere e il segno 2 per la leggenda nerazzurra è proposto a 6,50. In partita non è da escludere nemmeno il pareggio: il segno X varrà 4,50 volte la posta in palio.











