Pronostici Nations League/ Quote e previsioni per i match del 5 settembre

Riflettori puntati sui pronostici della Nations League, per i match che ci terranno compagnia in questo bollente sabato 5 settembre 2020. Con oggi infatti si chiude il primo turno della manifestazione UEFA dedicata alle nazionali, con cui abbiamo finalmente rotto il digiuno che durava ormai da una decina di mesi per lo scoppio della pandemia, e siamo ovviamente impazienti di dare loro la parola. Specie oggi visto che sono stati messi in calendario alcuni incontri davvero interessanti con parecchie big d’Europa, pronte a mettersi di nuovo in gioco.

Nel calendario infatti ben spicca alle ore 20.45 la sfida tra il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Croazia, come pure il match tra Svezia e Francia (previsto alla stessa ora), dove però si farà sentire la mancanza di un big come Paul Pogba, recentemente riscontrato positivo al coronavirus. E ancor prima, alle ore 18.00 si accenderà per la Lega A pure l’incontro tra Islanda e Inghilterra dove Harry Kane punterà a dare spettacolo contro una rivale che in passato ha fatto pure soffrire la Tre Leoni. Insomma ci attendono oggi partite veramente interessanti per la Nations league: andiamone allora ad esaminare da vicino i pronostici, considerando anche previsioni e quote riportare dal portale di scommesse snai.

PRONOSTICO ISLANDA INGHILTERRA

Benché nella memoria sia ben vivo il ricordo della clamorosa eliminazione dell’Inghilterra a Euro 2016 da parte della formazione nordica (oggi padrona di casa), per il pronostico del match di Nations League non esitiamo un attimo a dare alla Tre leoni il favore al trionfo questa sera. Non scordiamo poi che proprio gli inglesi hanno un ottimo precedente nella manifestazione, mentre l’Islanda piò volte ha rischiato l’eliminazione dalla Lega A (è stata risparmiata con la rivoluzione del format nell’edizione 2020-21)

PRONOSTICO PORTOGALLO CROAZIA

Pronostico di difficile lettura quello per la sfida della Lega A tra Portogallo e Croazia. La formazione di Dalic è piena di grandi talenti del calcio europeo e rimane sempre un avversario ostico, anche per i lusitani, probabilmente privi del loro punto di riferimento Cristiano Ronaldo (un piccolo acciacco per lo juventino). Pure però al triplice fischio finale, il successo non avrebbe sfuggire a Santos: ricordiamo poi che il Portogallo è campione in carica della Nations League e prima dello stop pure aveva messo da parte ottimi risultati.

PRONOSTICO SVEZIA FRANCIA

Contro la neopromossa alla lega A della Nations League, la Francia di Deschamps, pur priva di qualche elemento di grande valore, non dovrebbe fare troppa fatica questa sera a Stoccolma. Certo i Blues non potranno scendere in campo a cuor leggero: servirà comunque compattezza e concentrazione per sfidare la nazionale nordica, che pure ha perso solo una delle ultime 13 partite ufficiali disputate di recente (e in 13 degli ultimi 14 incontri pure ha mantenuto la rete inviolata).



© RIPRODUZIONE RISERVATA