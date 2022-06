Pronostici Padova Palermo/ Quote e previsioni, andata finale playoff di Serie C

PRONOSTICI PADOVA PALERMO, SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici su Padova Palermo attirano in maniera speciale la nostra attenzione oggi, domenica 5 giugno 2022, perché questa sera ci sarà la partita d’andata della finale dei playoff di Serie C, che poi emetterà il verdetto circa il nome dell’ultima squadra promossa in Serie B settimana prossima, al termine della partita di ritorno. Padova Palermo è sicuramente una ottima finale, i veneti forse meriterebbero di più sulla totalità della stagione mentre forse i siciliani hanno fatto meglio durante i playoff, ma a questo punto ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Sarà naturalmente al centro dell’attenzione pure degli appassionati di scommesse la finale d’andata dei playoff di Serie C Padova Palermo nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Padova Palermo per l’andata della finale dei playoff di Serie C, oggi domenica 5 giugno 2022.

PRONOSTICI PADOVA PALERMO, ANDATA FINALE PLAYOFF SERIE C

Dopo questa lunga premessa, andiamo a dire qualcosa in più circa i pronostici su Padova Palermo, andata della finale dei playoff di Serie C: i veneti possono mettere sul piatto il fattore campo e un rendimento migliore nel corso della stagione regolare, ma è anche vero che nel turno precedente hanno sofferto tantissimo per avere la meglio sul Catanzaro. Il Palermo confida nel ritorno casalingo aspera naturalmente di far bene già a Padova, sulla scia della semifinale contro la FeralpiSalò, dominata già dalla partita d’andata in Lombardia.

Insomma, Padova favorito almeno per quanto riguarda l’esito della partita d’andata, di cui i veneti devono approfittare per poi andare a Palermo con un margine di vantaggio per affrontare un ritorno che sarà senza dubbio intricato: l’agenzia di scommesse sportive Snai sicuramente indica una vittoria del Padova come l’ipotesi più probabile per la partita di questa sera e propone dunque il segno 1 a 2,20 volte la posta in palio.











