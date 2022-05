Diretta Palermo Feralpisalò/ Streaming video tv: rosanero già in finale? (Serie C)

DIRETTA PALERMO FERALPISALÒ: ROSANERO AD UN PASSO DALLA FINALE!

Palermo Feralpisalò, in diretta dallo stadio Renzo Barbera, si gioca alle ore 20:30 di domenica 29 maggio: il ritorno della semifinale playoff in Serie C 2021-2022 parte da una situazione che appare definita, perché mercoledì sera i rosanero sono andati a vincere 3-0 al Lino Turina e hanno messo una seria ipoteca sull’accesso alla finale che, da disputarsi contro una tra Padova e Catanzaro, avvicinerebbe sensibilmente la squadra di Silvio Baldini al tanto agognato ritorno in Serie B. Speranze chiuse per la Feralpisalò? Forse, anche se bisogna ricordare che in questi playoff di Serie C abbiamo già visto parecchi ribaltoni.

Da citare anche il fatto che nella Final Four la regola che premia la squadra posizionata meglio in classifica non esiste: in caso la Feralpisalò dovesse vincere con tre gol di scarto si andrebbe dunque ai tempi supplementari e poi eventualmente ai rigori, di conseguenza le speranze per i Leoni del Garda sono leggermente più aperte anche se ovviamente la situazione è tutt’altro che accomodante. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Palermo Feralpisalò, nel frattempo però proviamo a scoprire qualcosa circa le scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

La diretta tv di Palermo Feralpisalò sarà un appuntamento riservato in esclusiva ai soli possessori di un abbonamento al pacchetto Calcio di Sky: la partita infatti viene trasmessa su Sky Sport 252, canale che in alternativa sarà accessibile in pay per view e dunque a pagamento per assistere al match valido per il ritorno della semifinale playoff di Serie C. Come sempre poi esiste la possibilità della diretta streaming video di Palermo Feralpisalò, garantita dal portale Eleven Sports: la soluzione è la stessa, ovvero chi non fosse cliente del servizio potrà comunque acquistare di volta in volta il singolo evento.

Per la diretta Palermo Feralpisalò Silvio Baldini punta sul consueto 4-2-3-1: le scelte nella sua formazione dovrebbero già essere fissate, in questi playoff il tecnico rosanero ha cambiato davvero poco e allora dovremmo nuovamente vedere Lancini e Ivan Marconi a protezione di Massolo, con Buttaro e Giron a fare i terzini e dare ideale supporto a una cerniera mediana che sarà comandata da capitan De Rose, con Damiani al suo fianco. Sulla trequarti invece spazio a Valente e Floriano come esterni; Luperini si prenderà la maglia al centro della linea, posizionandosi alle spalle di Brunori che tanto per cambiare mercoledì ha segnato ancora.

Stefano Vecchi medita qualche cambio nel suo 4-3-1-2: in difesa sicuramente tornerà Legati che affiancherà Bacchetti al centro, Eros Pisano potrebbe scalare a destra con Corrado a sinistra e Liverani tra i pali. Centrocampo comandato da Federico Carraro, nel quale Guidetti e Balestrero sulle mezzali sono insidiati da Corradi, Damonte e soprattutto Hergheligiu; alle spalle dei due attaccanti, sicuramente Guerra e Miracoli, abbiamo un ballottaggio tra Siligardi e Di Molfetta ma attenzione anche a Luppi e Spagnoli, con uno dei due potrebbe anche cambiare il modulo.











