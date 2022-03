Pronostici qualificazioni Mondiali 2022/ Quote e previsioni sui playoff (semifinali)

PRONOSTICI PLAYOFF QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: LE QUOTE

Con la nostra analisi sui pronostici dei playoff per le qualificazioni Mondiali 2022 andiamo a parlare delle quattro partite che si disputano giovedì 24 marzo, e che come sappiamo sono valide per le semifinali di ciascun mini-girone. La formula è cambiata: non più turno singolo in andata e ritorno, ma ideale torneo da quattro nazionali con semifinale e finale in gara secca, il che ovviamente aumenta il grado di difficoltà e questo comprende anche l’Italia, che cinque anni fa aveva fallito contro la Svezia e ora ci riprova, avendo stasera un testa abbordabile ma poi potendo rischiare qualcosa nell’eventuale finale.

Dunque possiamo ora procedere con l’analisi dei pronostici dei playoff per le qualificazioni Mondiali 2022: come sempre prenderemo in considerazione le quote che sono state fornite dai bookmaker ufficiali, e valuteremo quelli che possono essere gli aspetti principali di ogni singolo match, dal fattore campo (che in gara secca ha chiaramente il suo peso specifico) allo stato di forma – anche se le nazionali non giocano da novembre – così come eventuali assenze che chiaramente potrebbero cambiare dei rapporti di forza consolidati. In seguito naturalmente staremo a vedere quello che succederà sui campi…

PRONOSTICI PLAYOFF: ITALIA MACEDONIA DEL NORD

Iniziamo naturalmente da Italia Macedonia del Nord, la partita che riguarda gli azzurri: abbiamo già detto del fallimento di cinque anni fa sotto la guida di Giampiero Ventura, stavolta arriviamo ai playoff delle qualificazioni Mondiali 2022 avendo vinto un Europeo ma anche con tre deludenti pareggi che, dopo il trionfo di Wembley, hanno presentato una squadra in calo e che forse si è specchiata troppo, ora costretta a dover passare da questi spareggi. Blagoja Milevski ,il CT della Macedonia del Nord, ha candidamente ammesso che la sua nazionale non è all’altezza degli azzurri ma che in 90 minuti la qualificazione si può andare a prendere.

Ovviamente, per la Snai l’Italia è favorita e, andando a scoprire i valori nel dettaglio, si tratta di un vantaggio enorme per la nostra nazionale: il segno 1 per la vittoria degli azzurri vi farebbe guadagnare una somma pari a 1,18 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, per contro siamo invece ad un valore di 18,00 volte la puntata per il segno 2, che naturalmente regola l’ipotesi del successo della Macedonia del Nord. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, porta in dote con questo bookmaker una cifra che equivale a 7,25 volte la giocata.

PRONOSTICI PLAYOFF: PORTOGALLO TURCHIA

Portogallo Turchia è la partita la cui vincente sfiderebbe l’Italia nella finale dei playoff per le qualificazioni Mondiali 2022. Qui bisogna parlare delle assenze, perché i lusitani sono chiaramente favoriti ma Fernando Santos si presenta al match di Porto con una nazionale decimata, soprattutto in difesa: a questo punto dunque la Turchia, pessima agli Europei ma poi in grado di riscattarsi nel girone delle qualificazioni, ha la sua possibilità di volare in finale e ci proverà, sapendo comunque che il fattore campo e la qualità dell’avversaria – che comunque rimane superiore – sono punti a sfavore.

La Snai ci dice appunto di un Portogallo in vantaggio nei pronostici: vale 1,35 volte la vostra puntata il segno 1, che regola la vittoria della nazionale lusitana, mentre il segno 2 che identifica l’eventualità del successo della Turchia vi farebbe guadagnare una cifra che ammonta a 8,75 volte la giocata. Il pareggio, regolato dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che equivale a 5,00 volte l’importo che avrete pensato di mettere sul tavolo per questa partita.











