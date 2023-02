Pronostici Sanremo 2023 e classifica/ Quote seconda serata: Giorgia favorita, Lazza secondo. Ultimo Sethu

SANREMO 2023, PRONOSTICI E CLASSIFICA DOPO LA PRIMA SERATA

Dopo la prima puntata del Festival di Sanremo 2023, è possibile visionare la classifica, ovviamente provvisoria, e nel contempo, i pronostici su chi sarà il vincitore. Marco Mengoni è stato il cantante più votato dalla Sala Stampa (l’unica che ha espresso la propria opinione ieri), mentre in fondo alla classifica è risultata esservi Anna Oxa. L’artista uscito da X Factor, che ha portato la sua Due Vite, ha quindi confermato i pronostici delle ore precedenti l’inizio della kermesse dall’Ariston, visto che le quote di Sisal Matchpoint per la vittoria dello stesso erano di 3.00, cifra che probabilmente si abbasserà ulteriormente nelle prossime ore.

Fra i più quotati anche il cantautore romano Ultimo, dato a 3.50 e ieri esibitosi durante la prima serata del Festival di Sanremo, chiudendo al quarto posto assoluto. Al secondo posto della classifica si è piazzata Elodie altra grande favorita dai bookmakers a quota 9.00, mentre Giorgia, quotata 5.00 (subito dopo Mengoni), si esibirà questa sera per la seconda serata. Attenzione anche a Lazza, altro cantante in gara quotato 9.00 da Sisal, mentre la discussa Madame, travolta dalle polemiche vaccini e green pass, è data a 16.00. Per quanto riguarda i cantanti che si sono esibiti ieri, la classifica vede al terzo posto un po’ a sorpresa i Coma_Cose, quotati addirittura 50 dai bookmaker guidi duo su cui puntare, mentre Leo Gassman si è piazzato quinto (quota 66). Sesto posto per Mara Sattei, data a 25,00, quindi Colla Zio al settimo posto (quota 100), e ottavi i Cugini di Campagna dati a 150. Mr. Rain (quota 50), in nona posizione e Gianluca Grignani (quota 33), hanno completato la top 10 della classifica di ieri, mentre Ariete (33) si è piazzata undicesima, con Gianmaria 12esimo (quota 50), Olly 13esimo (quota 100), e infine Anna Oxa, altra cantante data a quota 100.

SANREMO 2023 QUOTE, PRONOSTICI E CLASSIFICA: LE PREVISIONI PER GLI ARTISTI DELLA SECONDA SERATA

Ma quali sono i pronostici e la classifica dei cantanti che si esibiranno in questa seconda serata di Sanremo? Sulla lavagna Newgioco, come riporta AGIMEG, è Giorgia la favorita per la vittoria della seconda serata, a quota 1.75. Un gradino più in basso troviamo Lazza (3.50). Seguono al terzo posto Colapesce e Di Martino (4.50) e al quarto Madame (5.50). Troviamo poi Tananai (10.00), Articolo 31 (25.00), Levante (25.00), Modà (33.00), Rosa Chemical (50.00), Paola e Chiara (50.00), Lda (50.00), Shari (66.00), Will (66.00) e si conclude con l’ultimo posto dato a Sethu (75.00). Giorgia, come Mengoni ieri sera, è tra le favorite alla vittoria finale del Festival di Sanremo 2023 e, di conseguenza, alla vittoria di questa seconda serata. Non sono però da escludere sorprese sul podio: da tenere d’occhio Tananai, Modà e Articolo 31.

