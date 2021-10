Pronostici Serie A/ Le quote e le previsioni per le sfide della 9^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LE PREVISIONI PER I MATCH DELLA NONA GIORNATA

Siamo già nel vivo della nona giornata di campionato e tocca ora esaminare anche i pronostici della Serie A: quali saranno le quote e le previsioni che interesseranno le sfide messe in programma a partire da questo sabato 23 ottobre? La curiosità è tanta e non solo da parte degli appassionati di scommesse: questo fine settimana infatti ci attendono per il primo campionato italiano sfide davvero interessanti, dal match tra neopromosse Salernitana e Empoli di questo pomeriggio fino ai big match Roma-Napoli e Inter-Juventus che ci faranno compagnia solo nella giornata di domani. L’attesa è rovente: non perdiamo altro tempo allora e andiamo a vedere che ci riservano i pronostici della Serie A, almeno per le prime sfide della nona giornata in programma questo sabato 23 ottobre.

PRONOSTICO SALERNITANA EMPOLI

Si annuncia sfida davvero equilibrata quella che ci attende oggi all’Arechi: i granata, che solo da pochi giorni hanno cambiato allenatore e accolto Colantuono in panchina, potrebbero non essere i netti favoriti oggi pomeriggio contro i toscani, benchè pure questi arrivano da un durissimo 4-1 sofferto contro l’Atalanta. Il colpo di scena potrebbe essere dietro l’angolo oggi all’Arechi.

PRONOSTICO SASSUOLO VENEZIA

Benchè i veneti non stiano meritano in questo avvio di stagione e pure abbiano rimediato nell’ultimo turno di campionato una bella vittoria sulla Fiorentina, per i pronostici della Serie A è al Sassuolo che va il favore al trionfo oggi. Pure i neroverdi non sono al top della condizione: la squadra di Dionisi ha ben voglia di riscatto e chissà che oggi possa venir soddisfatta.

PRONOSTICO BOLOGNA MILAN

Non è il miglior Milan quello che si presenterà questa sera al Dall’Ara: il KO in Champions league e i tanti assenti mettono alle corde il Diavolo che comunque rimane gran favorito oggi contro il Bologna dell’ex Mihajlovic. Sarà in ogni caso partita affatto scontata quella che ci accompagnerà questa sera: staremo a vedere.

