Pronostici Serie A/ Le quote e le previsioni sulle partite (23^ giornata)

PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 23^ GIORNATA

Siamo arrivati ad un nuovo appuntamento con i pronostici di Serie A: andiamo ad analizzare le partite che si giocano sabato 18 e domenica 19 febbraio e sono valide per la 23^ giornata. Ricordiamo che il quarto turno di ritorno è stato inaugurato da Sassuolo Napoli – venerdì sera – e che in questi due giorni ci proporrà otto sfide, con una domenica che torna ad essere composta da cinque match e comunque un altro Monday Night, che per la 23^ giornata sarà Torino Cremonese e chiuderà il turno senza code al martedì (come avvenuto di recente).

Cosa possiamo dire nel presentare i pronostici di Serie A? Sicuramente ci sono sfide interessanti, per esempio Monza Milan dalla quale partiremo per la nostra analisi; dal punto di vista della classifica lo scudetto sembra già assegnato al Napoli (o comunque, a questo punto possono perderlo solo i partenopei) ma le lotte per la Champions League e la salvezza sono davvero belle e in ogni singolo turno ci può essere uno stravolgimento della situazione. Con l’aiuto delle quote fornite dal bookmaker Snai, iniziamo adesso il nostro viaggio attraverso i pronostici di Serie A…

PRONOSTICI SERIE A: MONZA MILAN

Eccoci allora a Monza Milan: un derby intrigante non soltanto per il mero aspetto geografico ma anche perché, come sappiamo, la società brianzola è guidata da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani che per 30 anni hanno avuto in mano il Milan, portandolo prima a dominare in Italia e poi sul tetto d’Europa e del mondo, rendendolo uno dei club più vincenti di sempre. L’ambizione è sulla carta quella di fare lo stesso con il Monza, per adesso ci si accontenta di una salvezza tranquilla che per il momento sta arrivando, anche grazie a un 2023 nel quale i brianzoli non hanno mai perso e si sono messi al sicuro. Il Milan, reduce dalla preziosa vittoria in Champions League, ha spezzato la serie negativa in campionato ma ormai ripetere lo scudetto del 2022 è una chimera, si tratta per Stefano Pioli di tornar a giocare la principale competizione europea.

Cosa ci dicono allora i pronostici di Serie A su Monza Milan? Secondo la Snai ovviamente il Diavolo parte favorito, ma le quote proposte non sono così nette: il segno 2 che regola l’ipotesi della vittoria del Milan vi farebbe guadagnare 2,10 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, per contro il segno 1 che va a identificare l’affermazione casalinga del Monza porta in dote una vincita che corrisponde a 3,60 volte quella che sarà stata la vostra giocata. L’eventualità del pareggio è quella per cui dovrete puntare sul segno X: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con un guadagno equivalente a 3,30 volte l’importo che avrete scelto di investire.











