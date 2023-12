Pronostici Serie A/ Le quote e le previsioni sulle partite della 17^ giornata (22-23 dicembre 2023)

PRONOSTICI SERIE A: QUOTE E PREVISIONI SULLA 17^ GIORNATA

Eccoci arrivati ad un nuovo appuntamento con i pronostici di Serie A: venerdì 22 e sabato 23 dicembre si gioca per la 17^ giornata, ultimo turno prima del Natale ma non ultimo del 2023. Ci avviciniamo a grandi passi verso la conclusione del girone di andata: sarà molto interessante vedere come cambierà la classifica, tra un’Inter che può laurearsi campione d’inverno con due giornate di anticipo e la bellissima lotta per la Champions League e le altre posizioni che portano alle coppe europee, ma anche una zona retrocessione che si sta facendo davvero calda.

Come sempre con i pronostici di Serie A studieremo le quote che i bookmaker ufficiali tracciano sulle partite; nella 17^ giornata ancora una volta prenderemo in considerazione i match che ci sembrano più interessanti, provando a ipotizzare come potrebbero andare le cose sul terreno di gioco. Dunque non perdiamo altro tempo, perché tra poche ore saremo già in campo e noi dobbiamo iniziare la nostra valutazione sui pronostici di Serie A che sono legati a questa 17^ giornata dal forte sapore natalizio.

PRONOSTICI SERIE A: EMPOLI LAZIO

La prima partita di cui parliamo con i pronostici di Serie A è Empoli Lazio. È la sfida di Maurizio Sarri, che aveva portato i toscani in Serie A centrando poi una comodissima salvezza, iniziando a esprimere quel gioco che avrebbe sublimato nel triennio di Napoli. Oggi però la Lazio di Sarri è in difficoltà: decima in classifica, rischia di rimanere fuori dall’Europa dopo il secondo posto dello scorso anno. Sarebbe un fallimento, mentre l’Empoli terzultimo potrebbe retrocedere e anche in questo caso il passo indietro, dopo due stagioni decisamente brillanti, sarebbe evidente.

L’agenzia Snai che ha emesso i pronostici di Serie A parla ovviamente di una Lazio favorita, ma non di molto: il segno 2 che identifica la vittoria dei biancocelesti vi farebbe guadagnare 2,00 volte quello che avrete messo sul piatto, mentre il segno 1 per il successo dell’Empoli porta in dote una vincita che con questo bookmaker corrisponde a 3,80 volte la vostra giocata. Con il segno X, sul quale puntare per il pareggio, la somma intascata sulla partita equivarrebbe a 3,35 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PRONOSTICI SERIE A: SASSUOLO GENOA

Anche Sassuolo Genoa è una partita interessante per i pronostici di Serie A. Le due squadre sono appaiate a 16 punti, e ne hanno 4 di vantaggio sulla zona retrocessione: un margine utile ma che non è assolutamente sufficiente a mantenere il sereno. Entrambe arrivano da pareggi: importante quello del Genoa che ha fermato la corsa della Juventus e ha così acquisito fiducia, affannato quello del Sassuolo rimontando due gol a Udine, peraltro con due rigori e dopo essere rimasto in superiorità numerica.

Squadre che non decollano; secondo i pronostici di Serie A dell’agenzia Snai quella favorita oggi è il Sassuolo, la cui vittoria regolata dal segno 1 vi permetterebbe di guadagnare una somma che equivale a 2,20 volte l’importo investito, mentre il segno 2 che identifica l’eventualità del successo del Genoa ha un valore che corrisponde a 3,25 volte quello che avrete pensato di mettere sul tavolo. Infine abbiamo il pareggio, per il quale puntare sul segno X: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una vincita dal valore di 3,35 volte quella che sarà stata la vostra giocata. (agg. di Claudio Franceschini)

