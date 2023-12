DIRETTA/ Lazio Inter video streaming tv: 182 precedenti, meglio i nerazzurri (Serie A, 17 dicembre 2023)

DIRETTA LAZIO INTER: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che poi di fronte Lazio Inter evidenzia due importantissime squadre del calcio italiano. La formazione biancoceleste ha ottenuto 48 successi in 182 partite giocate contro l’Inter. Nerazzurri che rispondono con 75 vittorie e 59 risultati di pareggi. Con ampio distacco dal secondo posto, il miglior marcatore di questa sfida risulta essere Giuseppe Meazza. L’attaccante ex Inter ha realizzato ben 18 reti contro la Lazio ponendosi al primo posto di questa speciale classifica a ben 8 gol di distanza da Antonio Angelillo e Silvio Piola, quest’ultimo campione dei biancocelesti.

Tra le partite da segnalare ma sicuramente ricordata quella giocata il 14 maggio 1995 con il successo dei biancocelesti in rimonta grazie alle reti di Giuseppe Signori, Paolo Negro, Roberto Rambaudi e Aron Winter. Un’altra sfida degna di nota è sicuramente quella del 5 maggio 2002 con il successo della Lazio che fece perdere punti importanti all’Inter per lo scudetto. Decisiva la doppietta di Karel Poborsky così come le reti firmate da Simeone e Inzaghi. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni risulta essere quella del 30 Aprile di quest’anno con il successo e nerazzurri con il risultato di 3-1. (Marco Genduso)

LAZIO INTER, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Lazio Inter sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Lazio Inter sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

LAZIO INTER: INZAGHI CONTRO IL SUO PASSATO

Lazio Inter, in diretta domenica 17 dicembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. La Lazio, che aveva ottenuto un ottimo secondo posto nella scorsa stagione, mantiene l’ambizione di competere per il titolo con Maurizio Sarri confermato sulla panchina. Tuttavia, il rendimento in campionato in questa prima parte della stagione è stato deludente, come evidenziato dal decimo posto in classifica con 21 punti, a meno quattro dalla zona Champions. Nell’ultimo turno, la squadra ha ottenuto un pareggio per 1-1 in trasferta contro l’Hellas Verona.

L’Inter, invece, è partita con l’obiettivo di conquistare il titolo, che rappresenterebbe la leggendaria seconda stella come ventesimo scudetto. La squadra di Inzaghi ha attraversato una vera e propria rivoluzione sul mercato e sta dimostrando grande forza, attualmente in testa alla classifica con 38 punti, con un margine di più due sulla Juventus e più sei sul Milan. Nell’ultimo turno, l’Inter ha ottenuto una netta vittoria per 4-0 in casa contro l’Udinese.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER

Le probabili formazioni della diretta Lazio Inter, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Lazio, Maurizio Sarri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Provedel; Lazzari, Gila, Casale, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Risponderà l’Inter allenata da Simone Inzaghi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

LAZIO INTER LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lazio Inter, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria della Lazio con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.75.











