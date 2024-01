PRONOSTICI SERIE A/ Previsioni e quote 21^ giornata: cosa succederà al Friuli? (20-21 gennaio 2024)

PRONOSTICI SERIE A: UDINESE MILAN

L’altra partita del sabato di cui parliamo per i pronostici di Serie A è Udinese Milan. Sfida mai banale per i rossoneri alla Dacia Arena, ma la squadra di Stefano Pioli sembra comunque in ripresa: nell’ultimo turno ha battuto la Roma e ha così allungato sulle rivali in termini di terzo posto, arrivando addirittura a +9 sulla quinta posizione che è la stessa distanza con l’Inter capolista. Milan di fatto a metà del guado, Udinese che si mangia le mani per aver mancato una preziosa vittoria contro la Fiorentina: comunque la squadra friulana appare decisamente in crescita anche se la lotta alla salvezza rimane complessa.

Il Milan è ovviamente favorito secondo i pronostici di Serie A tracciati dall’agenzia Snai: il segno 2 che regola la vittoria rossonera alla Dacia Arena vi farebbe guadagnare una somma pari a 1,85 volte quanto messo sul piatto, mentre siamo ad un valore corrispondente a 4,00 volte l’importo che avrete scelto di investire per il segno 1, che naturalmente identifica l’ipotesi del successo dell’Udinese. Il pareggio, eventualità per la quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker porta in dote una cifra che equivale a 3,65 volte quella che sarà stata la vostra giocata sulla partita della 21^ giornata. (agg. di Claudio Franceschini)

QUOTE E PREVISIONI SULLA 21^ GIORNATA

Apriamo un nuovo capitolo dei pronostici di Serie A: le partite che analizziamo sono quelle che si giocano sabato 20 e domenica 21 gennaio, e bisogna ricordare che questo sarà un turno decisamente più “breve” perché le quattro squadre che sono state impegnate in Supercoppa hanno visto slittare le loro partite a metà febbraio. Di conseguenza, avremo solo sei gare: due oggi e quattro domani, poi bisognerà aspettare per chiudere questa 21^ giornata che è la seconda del girone di ritorno, per una situazione che si sta facendo sempre più interessante.

Cambia comunque poco per quanto riguarda i pronostici di Serie A: possiamo comunque parlare delle sfide che si giocano questo fine settimana, come sempre proveremo a prendere in considerazione quelle che ci paiono più interessanti e ci faremo aiutare dalle quote che sono state emesse dai bookmaker ufficiali. C’è anche tanta carne al fuoco, perché nei giorni che hanno preceduto questa 21^ giornata ci sono due squadre che hanno cambiato allenatore: tra queste anche la Roma, che si è affidata a Daniele De Rossi dopo l’esonero di José Mourinho. Dunque, iniziamo subito il nostro viaggio nei pronostici di Serie A.

PRONOSTICI SERIE A: ROMA VERONA

Ecco dunque Roma Verona per i pronostici di Serie A. Partita delicatissima per i giallorossi, scivolati al nono posto in classifica ma comunque a 5 punti dalla zona Champions League, distanza certo non impossibile. Per Daniele De Rossi arriva la seconda esperienza come allenatore: negativa quella con la Spal in Serie B, ora l’ex centrocampista torna nella squadra che lo ha visto protagonista in campo per 18 anni e ci sarà ovviamente tantissima pressione su di lui, a cominciare dalla partita contro il Verona che, reduce dalla vittoria contro l’Empoli, è tornato a sperare concretamente nella salvezza ma sa bene che il percorso sarà molto lungo e bisognerà cercare soprattutto la costanza nei risultati.

I pronostici di Serie A che l’agenzia Snai ha tracciato per questa Roma Verona indicano nei giallorossi la netta favorita: il segno 1 che regola la vittoria casalinga allo stadio Olimpico vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 1,47 volte quanto avrete messo sul piatto, per contro siamo ad un valore che ammonta a 7,50 volte la giocata per il segno 2, sul quale puntare per il successo esterno del Verona. L’eventualità del pareggio, che viene identificata dal segno X, con questo bookmaker vi permetterebbe di intascare una vincita che equivale a 4,00 volte l’importo che avrete investito.











