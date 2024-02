PRONOSTICI SERIE A/ Previsioni e quote 24^ giornata: cosa succederà a Cagliari? (10-11 febbraio 2024)

PRONOSTICI SERIE A: CAGLIARI LAZIO

Per i pronostici di Serie A andiamo adesso a parlare di Cagliari Lazio, partita che rappresenta un derby personale per Claudio Ranieri e soprattutto la voglia di riscatto per due. La Lazio, battuta dall’Atalanta, è scivolata addirittura all’ottavo posto di una classifica corta e che dà il tempo di recuperare, soprattutto perché i biancocelesti hanno una partita in meno almeno nei confronti della Roma. Il Cagliari è rimasto in zona retrocessione ed è stato demolito dalla Roma, adesso deve fare davvero attenzione perché le rivali non stanno ferme e la situazione potrebbe presto diventare terribile.

I pronostici di Serie A che la Snai ha emesso su Cagliari Lazio indicano chiaramente nei biancocelesti la squadra favorita: il segno 2 per la vittoria esterna della Lazio vi garantirebbe una vincita che corrisponde a 2,15 volte quanto investito sulla partita, per contro siamo ad un valore pari a 3,50 volte quanto messo sul tavolo per il segno 1 sul quale dovrete puntare per il successo casalingo del Cagliari. Il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, con questo bookmaker vi permetterebbe di guadagnare una somma equivalente a 3,20 volte quella che sarà stata la vostra giocata sul match della 24^ giornata di Serie A. (agg. di Claudio Franceschini)

LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 24^ GIORNATA

È tempo di analizzare ancora i pronostici di Serie A: siamo arrivati alla 24^ giornata di questo entusiasmante campionato, e bisogna ricordare che ci sono alcune squadre che devono ancora recuperare nel turno che era stato dimezzato dalla Supercoppa Italiana. Tra sabato 9 e domenica 10 febbraio avremo tanta carne al fuoco: due big match e altre sfide interessanti che ridisegneranno la classifica. Cosa dire allora dei pronostici di Serie A per questa giornata che proseguirà tra poche ore?

L’Inter arriva dalla vittoria contro la Juventus e potenzialmente, in attesa di recuperare contro l’Atalanta, potrebbe aver operato la fuga giusta verso lo scudetto, ma oggi va a fare visita a una Roma che, anche sfruttando un calendario favorevole, ha svoltato sotto la gestione di Daniele De Rossi e si è presa il quinto posto, attentando alla zona Champions League ora distante un solo punto. Scopriremo tra poco come andranno le cose sui campi, intanto per i pronostici di Serie A possiamo fare un rapido focus su alcune delle partite che riteniamo più interessanti valutandone le quote ufficiali.

PRONOSTICI SERIE A: ROMA INTER

Inevitabile che sia Roma Inter ad aprire il quadro dei pronostici di Serie A. Una grande sfida, che nel corso degli anni ha regalato tanti incroci entusiasmanti e anche ricchi di gol; oggi sono quinta contro prima, José Mourinho manca l’ennesima partita contro la squadra con cui ha vissuto la gloria a causa dell’esonero che ha portato Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa, quel De Rossi che ha vinto le prime tre gare ma, come detto, è stato favorito dal calendario laddove l’Inter ha timbrato due vittorie fondamentali a Firenze e, come già detto, contro la Juventus per salire virtualmente a +7 sui bianconeri.

Studiando le quote emesse dall’agenzia Snai per i pronostici di Serie A, scopriamo che la squadra favorita all’Olimpico è l’Inter e anche nettamente: il segno 2 per la vittoria della capolista vi farebbe guadagnare 1,87 volte quello che avrete pensato di mettere sul tavolo, per contro il segno 1 che regola il successo della Roma porta in dote una vincita che ammonta a 4,25 volte la vostra giocata. Abbiamo poi il segno X che identifica il pareggio: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una vincita equivalente a 3,45 volte l’importo che avrete scelto di investire.











