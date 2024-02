DIRETTA/ Inter Juventus (risultato 0-0) streaming video tv: Lautaro-Thuram vs Vlahovic-Yildiz! (4 febbraio)

DIRETTA INTER JUVENTUS (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI

Prepariamoci alla diretta di Inter Juventus con una serie di statistiche che potrebbero darci un vademecum su cosa succederà questa sera: L’Inter è la squadra da battere in Serie A, con una notevole striscia di vittorie consecutive in casa che attesta la sua forza davanti ai propri tifosi. I nerazzurri sono inoltre abili a segnare nei momenti finali del match, con il 28% dei gol realizzati tra il 76esimo e il 90esimo minuto. Passiamo ora alla Juventus che mostra una buona capacità di individuare la porta nei primi 15 minuti, con il 25% dei gol realizzati in questo periodo. Entrambe le squadre hanno dimostrato di essere dure a morire, poiché l’Inter non perde da sette incontri, mentre la Juventus ha inanellato 19 risultati utili consecutivi In termini di risultati a metà gara, i padroni di casa chiudono il 46% delle partite in vantaggio.

I bianconeri invece, pur mostrando una percentuale più bassa, rimangono una squadra che può reagire e cercare di recuperare nel corso della partita. Entrambe le squadre presentano un’efficace gestione nei primi tempi, con l’Inter in vantaggio nel 46% dei match e la Juventus nel 34%. Passiamo ora alle formazioni ufficiali del derby d’Italia: la diretta di Inter Juventus comincia davvero! INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Massimiliano Allegri (agg. Gianmarco Mannara)

INTER JUVENTUS, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Inter Juventus sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Inter Juventus sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco.

INTER JUVENTUS: GLI ALLENATORI

La diretta di Inter Juventus si avvicina: sarà naturalmente una grande sfida, anche un match intenso tra Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri che hanno trascorsi da ex anche quando il piacentino allenava la Lazio. Nell’occasione, possiamo ricordare in particolar modo degli episodi importanti: la finale di Coppa Italia 2017 che la Juventus aveva vinto con i gol di Dani Alves e Leonardo Bonucci per esempio, primo incrocio che valeva un titolo e che era stato vinto dall’allenatore della Juventus. Qualche mese dopo però Inzaghi si era preso la rivincita, vincendo la Supercoppa in una partita bellissima.

Doppio vantaggio biancoceleste con Ciro Immobile, rimonta bianconera firmata Paulo Dybala, a un’incollatura dai tempi supplementari il gol decisivo di un allora giovane Danilo Cataldi. Naturalmente Inzaghi si è poi tolto belle soddisfazioni, da allenatore dell’Inter, sempre in Coppa Italia e Supercoppa contro Allegri; il quale da qualche tempo soffre parecchio nei testa a testa con il collega, che all’Inter – va riconosciuto – ha fatto un grande lavoro nel dare una precisa identità a una squadra che gioca quasi a memoria e manifesta molto spesso la sua superiorità sugli avversari. Vedremo dunque come andranno le cose tra poco nella diretta di Inter Juventus… (agg. di Claudio Franceschini)

INTER JUVENTUS: DECISIVA PER LO SCUDETTO?

Inter Juventus, in diretta domenica 4 febbraio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. In testa al campionato, con il miglior attacco e la miglior difesa del torneo, la vittoria della Supercoppa italiana già in tasca e gli ottavi di finale di Champions League raggiunti: l’Inter nella stagione 2023/24 si presenta come una delle squadre più forti e spietate degli ultimi anni, sotto la guida di Simone Inzaghi che dimostra pieno controllo sulla sua squadra. Coloro che si aspettavano un passo falso a Firenze sono rimasti delusi, con l’Inter, nonostante le assenze di Barella e Calhanoglu, che ha punito la Fiorentina con il solito Lautaro Martinez. Entrambi i giocatori assenti nella scorsa partita torneranno disponibili, permettendo a Inzaghi di poter contare su tutta la rosa. La fascia destra vede un ballottaggio tra Darmian e Dumfries, mentre Dimarco tornerà a giocare sulla sinistra dopo il riposo a Firenze.

Dopo cinque vittorie consecutive, la Juventus ha incrociato il passo sabato scorso, quando l’Empoli è riuscito a fermare la squadra di Allegri con un pareggio. La partita è stata indubbiamente condizionata dall’espulsione di Milik, che ha lasciato i bianconeri in inferiorità numerica per gran parte del match. Il gol di Vlahovic è stato seguito dal pareggio di Baldanzi, costando alla Juventus tre punti e la perdita della leadership in classifica. Problemi in attacco per Allegri, che non potrà schierare Milik e potrebbe perdere anche Kean, in procinto di trasferirsi. Le condizioni di Chiesa saranno valutate nelle ultime ore e, in caso di assenza, Yildiz tornerà a far coppia con l’insostituibile Vlahovic.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS

Le probabili formazioni della diretta Inter Juventus, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per l’Inter, Simone Inzaghi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Risponderà la Juventus allenata da Massimiliano Allegri con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz.

INTER JUVENTUS LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Juventus, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.











