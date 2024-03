Avversaria Atalanta quarti Europa League 2024/ Sorteggio con rischio Milan e Roma, occhio a Klopp

AVVERSARIA ATALANTA QUARTI EUROPA LEAGUE 2024, SCOPRIAMO I PRECEDENTI

Ci siamo, tra poco scopriremo l’avversaria dell’Atalanta nei quarti di finale di Europa League. Vedendo le squadre che potrebbero pescare gli orobici, notiamo subito una possibile sfida al passato al Bayer Leverkusen già affrontati nel 2022 sempre in questa competizione.

Tra i precedenti scontri diretti impossible non citare, a proposito della possibile avversaria dell’Atalanta, il terribile Liverpool affrontato già nella stagione 2020/2021. Ai tempi c’era Jurgen Klopp in panchina ma la competizione in quella circostanza era la fase a gironi di Champions League. In quell’occasione gli uomini di Gasperini riuscirono a ribaltare il catastrofico risultato rimediato all’andata con una prestazione leggendaria al ritorno proprio in casa casa degli Inglesi. Riusciranno a ripetersi? Il Liverpool quest’anno è tra le candidate alla vittoria dell’Europa League 2024 e resta la minaccia più pericolosa al cammino in dell’Atalanta in questa competizione.

EUROPA LEAGUE 2024, AVVERSARIA ATALANTA: L’INCUBO DERBY ITALIANO CON ROMA E MILAN

Essendo i quarti di finale di Europa League, ricordiamo che l’avversaria dell’Atalanta potrebbe arrivare dall’Italia. La Roma di De Rossi ha chiuso la pratica Brighton col punteggio complessivo di 4-1 mentre il Milan di Pioli ha estromesso dalla competizione lo Slavia Praga con un 7-3 totale. Da una parte per il calcio italiano l’incontro tra due squadre dello stesso Paese garantirebbe l’assoluta certezza nel rivedere un’italiana in semifinale, ma al tempo stesso una verrebbe naturalmente eliminata scendendo a 2 o addirittura 1 sola squadra nella top 4.

Tra le altre squadre che potrebbero essere l’avversaria l’Atalanta in Europa League sono il Benfica, abile ad eliminare i Rangers, il Marsiglia che ha rischiato tantissimo vincendo 4-0 col Villarreal l’andata e perdendo 3-1 il ritorno e il West Ham, capace di rimontare l’1-0 subito a Friburgo con un perentorio 5-0 firmato Paqueta, Bowen, Cresswell e Kudus due volte. Dunque ormai ci siamo, tra poco scopriremo il futuro dell’Atalanta che sogna il primo trionfo europeo della propria storia.

La Dea come risultato massimo ha il raggiungimento nel 2019-2020 dei quarti di finale di Champions League così come in Coppa UEFA/Europa League, non essendo mai riuscita a superare i quarti nonostante ci sia arrivata due volte vale a dire nel 1990-1991 e nel 2021-2022. Dunque, le possibili avversarie sono: Bayer Leverkusen, Benfica, Liverpool, Marsiglia, Milan, Roma e West Ham.

