PRONOSTICI SERIE A: SU CHI SCOMMETTERE ALLA RIPRESA DEL CAMPIONATO?

È una sorta di nuovo inizio, anche se naturalmente le precedenti tre giornate ci hanno già dato numerose indicazioni: messa alle spalle la sessione di calciomercato e anche la prima sosta per le Nazionali, i pronostici Serie A tornano grazie alla quarta giornata del nuovo campionato di Serie A 2024-2025, che ci farà compagnia da oggi fino a lunedì sera, con le partite ancora spalmate su tre giorni ma con gli orari che tornano ad essere quelli “normali” di tutto l’anno.

Pronostici Serie A/ Le quote e le previsioni sulle partite della 3^ giornata (31 agosto-1 settembre 2024)

Rientra nella normalità anche il fatto che da adesso in poi ci saranno da considerare anche gli impegni nelle Coppe europee, anche se settimana prossima inizierà “solo” la Champions League. L’approccio potrebbe essere tranquillo, con diverse partite che avranno sulla carta una chiara favorita per la vittoria dal momento che avremo molti incroci fra big e piccole, ma adesso diamo spazio all’analisi delle quote per i pronostici Serie A della quarta giornata.

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse sulle partite della 2^ giornata (oggi 24 agosto 2024)

PRONOSTICI SERIE A: QUOTE E POSSIBILI FAVORITE (4^ GIORNATA)

FOCUS COMO BOLOGNA

Andiamo in ordine cronologico e scegliamo Como Bologna come prima partita da analizzare per i pronostici Serie A della quarta giornata. I tre anticipi di oggi sono tutti fra una squadra che sta per debuttare in Champions League e una piccola, ma il match più incerto potrebbe essere proprio quello in terra lariana. Il Como finora ha raccolto solo un punto, anche se forse avrebbe meritato qualcosa in più, ma d’altra parte anche l’inizio di campionato del nuovo Bologna sembra lontano dai fasti delle grandi imprese della scorsa stagione.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 1^ giornata (17-18 agosto 2024)

Tutto questo premesso, ecco perché può essere intrigante analizzare le quote offerte dall’agenzia Snai per i pronostici su Como Bologna di Serie A, alle ore 15.00 di oggi, sabato 14 settembre 2024. Partono comunque favoriti gli ospiti rossoblù, ma con differenze minime: una vittoria del Bologna (segno 2) è infatti quotata a 2,50, mentre poi si sale a quota 2,90 per il segno 1 in caso di successo casalingo del Como e fino a 3,20 volte la posta in palio sul segno X, ovviamente in caso di pareggio allo stadio Giuseppe Sinigaglia.