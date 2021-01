Pronostici Serie A/ Quote e favorite per le partite della 15^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LE PREVISIONI SUI RISULTATI DI OGGI

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite della quindicesima giornata, il turno che manda in archivio la breve pausa di Natale e apre per il massimo campionato l’anno solare 2021, che ci proporrà subito un mese di gennaio davvero molto intenso, caratterizzato da ben sei giornate. Dunque oggi le partite di Serie A saranno naturalmente al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le proncipali sfide che saranno in programma interamente nella giornata di oggi, domenica 3 gennaio 2021.

PRONOSTICI SERIE A

INTER CROTONE

Il lunch match che riporta in campo la Serie A vede logicamente favorita l’Inter, che ha chiuso il 2020 a Verona cogliendo la settima vittoria consecutiva. Anche il Crotone nelle scorse settimane ha mostrato segnali di miglioramento, ma fatalmente la bilancia del pronostico per la partita di San Siro pende interamente in favore dei nerazzurri di Antonio Conte: non stupisce quindi osservare che l’agenzia Snai quoti il segno 1 ad appena 1,22 volte la posta in palio.

ATALANTA SASSUOLO

Sfida tra le due “piccole grandi” del nostro campionato. L’Atalanta ormai da anni ha toccato vertici di assoluta eccellenza, ma il Sassuolo non è lontano e in questa stagione pure i neroverdi sembrano in grado di lottare per obiettivi ambiziosi. L’Atalanta parte comunque favorita (segno 1 a 1,60 secondo l’agenzia Snai), ma tra due squadre che sanno giocare molto bene la speranza è che sia una partita ricca di gol: puntiamo sull’Over 2,5, che è quotato a 1,45.

CAGLIARI NAPOLI

Il 2020 non è finito benissimo per queste due squadre: il Cagliari rischia di ritrovarsi in una posizione più scomoda del previsto, ma soprattutto il Napoli deve invertire al più presto il trend che ha portato a Gennaro Gattuso un solo punto nelle ultime tre giornate giocate nel 2020. Alla Sardegna Arena non sarà una trasferta facile, ma il Napoli “deve” tornare alla vittoria: focus dunque sul segno 2, che l’agenzia Snai quota a 1,45 volte la posta in palio.

GENOA LAZIO

Il Genoa è tornato alla vittoria prima di Natale con il ritorno in panchina di Davide Ballardini, ma la Lazio non può accontentarsi di un modesto ottavo posto. La prestazione di San Siro non ha portato punti ma non è stata negativa: se gli uomini di Simone Inzaghi la ripeteranno a Marassi, saranno certamente i favoriti per la vittoria. L’agenzia Snai condivide e assegna al segno 2 una quotazione che è pari a 1,65 volte la posta in palio su Genoa Lazio.



