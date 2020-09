Pronostici Serie A/ Quote e previsione per gli anticipi della 1^ giornata

Si accende la prima giornata del primo Campionato italiano 2020-21 e dunque è tempo di esaminare da vicino i pronostici di Serie A, per le sfide che ci faranno compagnia in questo primo weekend. Pur dopo poche settimane dalla conclusione della passata stagione (che ha ritardato per lo scoppio della pandemia e l’imposizione del lockdown), siamo impazienti di aprire i battenti a questa nuova annata e dunque di esaminare subito quote e previsioni per questi primi incontri. Di cui pure non darà sempre facile intuire l’esito: siamo solo alla prima di campionato, ancora le rose non sono complete (la sessione di calciomercato estivo infatti terminerà solo il prossimo 5 ottobre) e la condizione dei giocatori ancora non è ottimale. Pure rimane curioso andare a vedere che cosa ci riservano i pronostici di Serie A per le sfide della prima giornata del Campionato 2020-21, a partire dai primi anticipi di questo sabato 19 settembre.

PRONOSTICO FIORENTINA TORINO

Per la prima sfida con apriremo la stagione 2020-21 della Serie A davvero facciamo fatica a fissare un pronostico netto: siamo infatti solo al primo turno e per i granata questa sarà anche la prima ufficiale del nuovo tecnico Marco Giampaolo, che pur non ha avuto poi molto tempo per dare la sua impronta allo spogliatoio. Se però guardiamo come si sono comportate le due formazioni durante il periodo di preparazione estiva non avremmo dubbi nel concedere il favore del pronostico alla Fiorentina: al contrario il Toro ha mostrato un non eccezionale stato di forma.

PRONOSTICO VERONA ROMA

Per i pronostici di Serie A e per la sfida attesa questa sera al Bentegodi invece non facciamo fatica ad credere che il favore sia tutto per i giallorossi. La squadra di Fonseca infatti ha un valore tecnico decisamente più elevato e benché saranno tante e importanti le assenze annunciate in rosa, pure ai giallorossi non dovrebbe sfuggire il successo. Sarà comunque una partita durissima, anche per il valore dell’avversario. Il Verona di Juric l’anno scorso fu rivale davvero ostico anche per le big e in questa estate (dove però sono stati tanti gli addii eccellenti nella finestra di mercato) l’Hellas si è preparata con grande cura a questo avvio di stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA