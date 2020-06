Pronostici Serie A/ Quote e previsioni delle partite della 27^ giornata

Dopo i gustosi recuperi della 25^ giornata di Campionato, con cui abbiamo riaperto i battenti dopo oltre tre mesi di stop per la pandemia da coronavirus, ecco che ora entriamo nel vivo della ripartenza della stagione 2019-20 e con oggi vivremo i primi tre match della 27^ giornata: tocca dunque andare a vedere i pronostici di Serie A fissati alla vigilia. Pure vediamo bene che non sarà cosa facile stabilire dei verdetti univoci, almeno non sempre. Abbiamo già visto che a porte chiuse viene statisticamente un po’ a mancare il fattore campo e pure non scordiamo che già oggi alcuni squadre tornano in campo avendo potuto mettere nelle gambe solo pochi allenamenti in maniera congiunta: e in ogni caso tornare in campo dopo tre mesi di stop non sarà cosa facile. Andiamo dunque a controllare ora quote e pronostici per la Serie A, per i primi match della 27^ giornata.

PRONOSTICO FIORENTINA BRESCIA

Per i pronostici di Serie A non esitiamo a concedere il favore alla vigilia alla compagine viola. Benché Iachini prima della sosta non avesse messo da parte risultati importanti, pure, per la ripresa non dovrebbe fare troppa fatica contro la Leonessa. Che tra ansie per la lotta salvezza e polemiche interne (dal caso Balotelli al mistero suo tamponi) non scenderà certo in campo al top della condizione.

PRONOSTICO LECCE MILAN

Benché la formazione di Liverani abbiamo spesso messo in crisi anche le big della Serie A nella prima parte di stagione, alla vigilia del vischio d’inizio non possiamo non vedere favoriti i rossoneri al successo. Anche se la squadra di Pioli non sta vivendo il miglior momento in assoluto, con Ibrahimovic ancora fermo in infermeria e voci e polemiche sul prossimo futuro della società come dello spogliatoio.

PRONOSTICO BOLOGNA JUVENTUS

Sarà match davvero bollente al Dall’Ara e per i pronostici di Serie A pure non è così scontata che sia la formazione bianconera la vincente obbligata. La squadra di Sarri infatti non è apparsa certo al meglio dopo lo stop per la pandemia, mentre gli emiliani di Mihajlovic, sanno bene come mettere alle corde pure un avversario tosto. Sarà dunque sfida ben aperta quella di questa sera.



