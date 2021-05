Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per gli anticipi (34^ giornata)

PRONOSTICI SERIE A: GLI ANTICIPI DELLA 34^ GIORNATA

Siamo alla vigilia di un nuovo turno per il primo campionato nazionale ed è tempo di analizzare i pronostici della Serie A che la nostra redazione ha fissato per le partite della 34^ giornata, che pure ci faranno compagnia fin da oggi, sabato 1 maggio 2021. Siamo dunque impazienti di analizzare quote e previsioni, ma pure dobbiamo sottolineare che, ormai giunti agli sgoccioli di questa stagione 2020-21, non sarà sempre facile prevedere un verdetto netto per tutti gli incontri.

Dopo tutto siamo nelle fasi più calde del campionato, dove il singolo episodio potrebbe decidere non solo del match, ma pure di obbiettivi stagionali come accesso alle coppe o salvezza o retrocessione: la tensione verso le sfide di questo fine settimana è massima. Andiamo allora ad esaminare, match per match e a partire dalle sfide che ci faranno compagnia in questo sabato, i pronostici della Serie A, segnati.

PRONOSTICO VERONA SPEZIA

Sfida di difficile lettura per i pronostici di Serie A, tenendo conto che entrambi i club non stanno vivendo un gran momento di forma e risultati. Pure va detto che oggi i liguri, che ancora non sicuri della propri salvezza a fine stagione, avranno motivazioni in più rispetto all’Hellas, comoda alla decima posizione della graduatoria.

PRONOSTICO CROTONE INTER

Questa sera Conte si gioca il primo match point per lo scudetto: naturale dunque che la sua Inter sia la netta favorita per i pronostici di Serie A in questo sabato. Va poi aggiunto che contro la capolista del campionato ci sarà oggi il Crotone, quasi certo della sua retrocessione a fine stagione: gli squali, pur di ritorno dal successo ottenuto col Parma pochi giorni fa, difficilmente porranno mettere alle corde la Beneamata.

PRONOSTICO MILAN BENEVENTO

Sfida non scontata quella di San Siro, dove al Milan è chiesto di fare bottino pieno e riscattare i due KO di fila recuperati negli ultimi due turni con Sassuolo e Lazio (che ne stanno pregiudicando la qualificazione alla Champions league). Di contro un avversario ostico come è il Benevento dell’ex Inzaghi, pure di ritorno dal KO per 4-2 con l’Udinese: sarà sfida brillante oggi.



