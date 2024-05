Pronostici Serie A/ Le quote e le previsioni sulle partite della 38^ giornata (oggi giovedì 23 maggio 2024)

PRONOSTICI SERIE A: JUVENTUS MONZA

Ultimo viaggio stagionale all’interno dei pronostici di Serie A: siamo arrivati alla 38^ giornata, l’ultima appunto di una stagione lunga e appassionante e che deve ancora regalarci i suoi verdetti. Due partite sono già state disputate; sabato 25 maggio avremo altri due anticipi in attesa del gran finale, e allora parliamo innanzitutto di Juventus Monza nella quale Paolo Montero, dopo il grande recupero di Bologna, affronta l’addio alla Vecchia Signora, almeno per quanto riguarda la prima squadra, e i bianconeri aspettano Thiago Motta nella speranza di poter tornare alla vittoria per chiudere almeno con il segno positivo una stagione in chiaroscuro, e anche poco leggibile.

Diretta/ Monza Frosinone (risultato finale 0-1): gol Cheddira, salvezza più vicina! (Serie A, 19 maggio 2024)

Il Monza è salvo da tempo ma ha perso smalto nell’ultima parte di campionato; anche per Raffaele Palladino potrebbe arrivare l’addio, almeno lui ha lasciato intendere questo. I pronostici di Serie A stabiliti dall’agenzia Snai ci dicono che la Juventus è largamente favorita con un valore pari a 1,30 volte la giocata sul segno 1 per la sua vittoria, il segno 2 per il successo del Monza vi farebbe guadagnare una cifra che corrisponde a 8,50 volte quello che sarà stato l’importo investito mentre l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita equivalente a 5,50 volte la puntata.

PRONOSTICI SERIE A/ Previsioni e quote: alla Dacia Arena una sfida delicatissima! (18-19 maggio 2024)

PRONOSTICI SERIE A: MILAN SALERNITANA

Contesto simile, nei pronostici di Serie A, per Milan Salernitana: rossoneri già certi del secondo posto e dunque della qualificazione in Champions League, amaranto retrocessi da tempo. Stefano Pioli dovrebbe salutare dopo un periodo lungo e bellissimo, ma forse finito in un modo che non si poteva prevedere; anche Stefano Colantuono è al passo d’addio perché in Serie B la Salernitana dovrebbe puntare su un altro allenatore, tuttavia non ci sono ancora certezze e allora per il momento possiamo anche ipotizzare che entrambi restino alla guida della rispettiva squadra, pur se le premesse sono contrarie.

Diretta/ Fiorentina Monza (risultato finale 2-1): la decide Arthur! (13 maggio 2024)

Intanto comunque i pronostici di Serie A, sempre secondo la Snai, danno ovviamente ragione al Milan: la vittoria rossonera (segno 1) vi farebbe guadagnare appena 1,17 volte la somma investita sulla partita, addirittura arriviamo ad un valore pari a 12,00 volte la posta in palio sul segno 2, che andrà giocato per il successo della Salernitana. Infine il segno X per il pareggio: con questo bookmaker la vostra vincita corrisponderebbe a 7,75 volte quanto messo sul piatto, un valore che è decisamente alto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA