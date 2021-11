Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per gli anticipi della 14^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: SU CHI SCOMMETTERE?

Sono riflettori puntati sui pronostici della Serie A, per le sfide della 14^ giornata di campionato che pur ci faranno compagnia già oggi, sabato 27 novembre 2021. Dopo le emozioni delle coppe europee e in vista di un impegnativo turno infrasettimanale che ci farà compagnia solo dal prossimo martedì, ecco che torna di scena il primo campionato nazionale e davvero non vediamo ora di individuare quote e previsioni per le prime sfide.

Pure va detto che questo è momento complicato per molte squadre e che dunque non sarà sempre semplice fissare un netto verdetto. Vi sono big come la Juventus in grave difficoltà, specie dopo il KO per 4-0 subito contro il Chelsea, che pur promettono scintille nel prossimo big match contro l’Atalanta: e piccole come il Venezia, che con gran ottimismo puntano all’impresa contro una stanca Inter, di ritorno dall’ultimo impegno in Champions league. L’imprevisto potrebbe essere dietro l’angolo per questo turno di campionato. Pure proviamoci e per le principali sfide della 14^ giornata vediamo che ci riservano i pronostici di Serie A, con ovviamente l’aiuto delle quote date dal portale di scommesse Snai.

PRONOSTICO EMPOLI FIORENTINA

Sarà il bel derby toscano ad aprire questo sabato riservato ai pronostici di serie A: una sfida dall’esito affatto certo. Se da un parte pesano in favore dei viola piazzamento e un giocatore come Dusan Vlahovic, diventato capocannoniere della Serie A, pure non scordiamo che di fronte ci sarà la formazione azzurra, ben pronta a scalare la classifica di campionato, affatto impaurita dal blasone del rivale. Anzi in stagione Andreazzoli ha già mandato gambe all’aria squadre importanti e non escludiamo alcun colpo di scena al Castellani. Pure il portale Snai per l’1×2 del match tutto toscano ha fissato a 2.10 il successo della Fiorentina, contro il più alto 3.35 segnato per la vittoria dell’Empoli, mentre il pari vale 3.65.

PRONOSTICO VENEZIA INTER

Alla vigilia del match di Serie A al Penzo, nonostante il fattore campo, non esitiamo a concedere ai nerazzurri il favore per i pronostici di Serie A: pure la sfida non è certo una che Inzaghi può permettersi di sottovalutare. Come abbiamo accennato prima, la squadra nerazzurra torna in campo ben provata dopo l’ultimo impegno di Coppa, mentre i lagunari sono ben freschi e ben in forma, avendo inaugurato anche una striscia positiva di risultati (dove brilla il KO inferto alla Roma di Mourinho). I campioni d’italia sono avvisati: nel frattempo per la Snai per l’1×2 ecco che ogi il successo del Venezia è stato dato a 8.00 contro il piò basso 1.38 per l’Inter, con il pari che paga la posta a 5.00.



