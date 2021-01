Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per gli anticipi della 19^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: I MATCH DEL SABATO

Alla vigilia di un nuovo intenso fine settimana dedicato al primo campionato nazionale, tocca dare spazio ai pronostici della Serie A per le prime sfide della 19^ giornata che ci faranno compagnia oggi, sabato 23 gennaio 2021. Siamo infatti ben curiosi di scoprire che accadrà in campo: siamo infatti all’ultimo turno del girone di andata di campionato, in una fase delicatissima del calendario, con tanti impegni tra i confini nazionali e non solo. Nonostante grandi ambizioni, pure non sarà dunque sempre facile fare bene per alcuni club, i cui spogliatoi sono falcidiati da infortuni e assenze: elementi che sicuramente hanno il loro peso anche per quote e previsioni. Ma non perdiamo altre tempo e andiamo a vedere match per match e a partire dalle sfide di oggi, sabato 23 gennaio 2021, che cosa ci raccontano i pronostici di Serie A per le prime sfide della 19^ giornata.

PRONOSTICO ROMA SPEZIA

Dopo lo scontro diretto occorso in Coppa Italia, ecco che i due club tornano faccia a faccia anche nella 19^ giornata di Serie A e alla vigilia il favore del pronostico è sempre per i giallorossi. Pure Fonseca sa bene che i liguri non sono avversari da sottovalutare: Italiano e i suoi arrivano da un trend positivo in campionato, dove pure spicca il gran successo occorso sul Napoli, di soli pochi giorni fa.

PRONOSTICO MILAN ATALANTA

Match di difficile lettura per i pronostici della Serie A, considerato che i due club lombardi stanno ora vivendo momenti differenti. La Dea, praticamente al completo, sta facendo molto bene nelle ultime uscite in campionato, ma pure approda al derby lombardo solo da sesta in classifica. Di contro ecco il Milan, che nonostante le tante defezioni è pure sempre capolista del campionato: la forza del gruppo sta sopperendo alle assenze dei singoli. I rossoneri però, senza sette titolarissimi, sono in netta sofferenza e non possiamo escludere che possano soccombere di fronte a una Dea in forma.

PRONOSTICO UDINESE INTER

Dopo anche il successo occorso nel Derby d’Italia nel turno precedente, alla vigilia della 19^ giornata non possiamo non concedere ai nerazzurri di Conte il favore del pronostico. Benchè i friulani siano squadra sempre impegnativa, pure l’Inter ha oggi il favore di quote e previsioni: i nerazzurri sono ora troppo in condizione per poter venir fermati.

PRONOSTICO FIORENTINA CROTONE

In vista del match del Franchi vogliamo consegnare il favore dei pronostici di Serie A alla Viola di Mister Prandelli, anche è necessaria qualche premessa. La formazione toscana infatti è di ritorno da un incredibile 6-0 subito contro il Napoli solo nell’ultima giornata di campionato e prima ancora era incappata nella sconfitta contro l’Inter per gli ottavi di Coppa Italia. Non è dunque un periodo facile per Prandelli, che pure per blasone e classifica, rimane oggi favorita sul Crotone. Non si escludono però a priori gran colpi di scena: dopo tutto gli squali hanno appena segnato il 4-1 contro il Benevento.

