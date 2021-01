Diretta Roma Spezia/ Streaming video Rai: sarà riscatto giallorosso? (Coppa Italia)

DIRETTA ROMA SPEZIA: GIALLOROSSI FAVORITI

Roma Spezia, in diretta dallo stadio Olimpico, si gioca alle ore 21:15 di martedì 19 gennaio: le due squadre scendono in campo per gli ottavi della Coppa Italia 2020-2021, in palio c’è un posto contro il Napoli già qualificato. Partita che tende ovviamente dalla parte dei giallorossi, i quali però saranno chiamati a riscattare il pessimo derby di venerdì: una sconfitta per 0-3 contro la Lazio che ha fermato bruscamente il processo di crescita di una squadra che, in generale, ha fatto bene in campionato ma deve ancora togliersi di dosso qualche amnesia di troppo.

Lo Spezia, che nel turno precedente di Coppa Italia ha eliminato il Bologna ai rigori, sta invece conducendo una stagione più che positiva: a oggi sarebbe ampiamente salvo, sta giocando un buon calcio e nell’ultimo turno ha resistito al Torino in inferiorità numerica per praticamente tutta la partita, portando via un punto davvero prezioso per la classifica. Adesso non ci resta che aspettare la diretta di Roma Spezia, che prenderà il via tra poche ore; nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita valida per gli ottavi di finale.

DIRETTA ROMA SPEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come tutte le partite di Coppa Italia, anche la diretta tv di Roma Spezia sarà fornita dalla televisione di stato e dunque rappresenta un appuntamento in chiaro: in questo caso il canale cui fare riferimento è Rai Due, che è disponibile anche in alta definizione. In assenza di un televisore sarà la stessa emittente a garantire il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito ufficiale o l’app di Ray Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SPEZIA

In Roma Spezia ci aspettiamo un turnover praticamente totale da parte di Paulo Fonseca: l’unico titolare potrebbe restare Spinazzola, sull’altro versante pronto Bruno Peres mentre in mezzo al campo ci si affiderà alla regia di Amadou Diawara che sarà supportato da Cristante, visto che in difesa dovrebbe guidare Federico Fazio con Kumbulla e Juan Jesus ai lati. Possibile esordio per il trentasettenne Farelli in porta; nel reparto avanzato si va verso il terzetto spagnolo, vale a dire Carles Pérez e Pedro, che torna titolare, che si sistemeranno a supporto di Borja Mayoral. Cambia anche lo Spezia, a cominciare dal portiere che dovrebbe essere Krapikas; davanti a lui possibile conferma per Chabot ma con Erlic al suo fianco, poi Vignali (espulso sabato) e uno tra Dell’Orco e Juan Ramos sugli esterni. A centrocampo la regia di Estevez, quasi certo l’impiego di Deiola come prima mezzala mentre sull’altro versante sarà possibile vedere Saponara o Agudelo, con l’altro dei due che giocherà nel tridente. Qui, Galabinov si prepara a riprendere la maglia da titolare dopo tre mesi; al suo fianco dovremmo avere anche Verde come laterale.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Roma Spezia, e ovviamente la squadra giallorossa è nettamente favorita: il segno 1 per la sua vittoria vi permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 1,30 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna dei liguri porta in dote una vincita pari a 9,50 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 5,75 volte l’importo giocato con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA