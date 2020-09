Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per gli anticipi della 2^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: CHI SONO I FAVORITI?

Torna in campo anche in questo fine settimana il primo campionato italiano ed è dunque arrivato il momento di considerare anche i pronostici di Serie A, che la nostra redazione ha fissato per le sfide della 2^ giornata di questa bellissima stagione 2020-21. Sono dunque riflettori puntati su quote e previsioni per le sfide di questo turno, il primo che verrà disputato a ranghi “completi” questo sabato 26 e domenica 27 settembre: in campo infatti vi saranno anche quei club che hanno saltato la prima giornata (il recupero è stato messo in calendario per il 30 settembre) e che ora sono pronte a debuttare in Serie A. Partendo dunque dai primi gustosi anticipi che vivremo questo sabato, andiamo a vedere match per match, che cosa possono dirci i pronostici di Serie A per le sfide che animeranno la 2^ giornata del campionato 2020-21.

PRONOSTICO TORINO ATALANTA

Benché i granata abbiano messo nelle gambe 90 minuti in piazza rispetto alla formazione bergamasca, pure per i pronostici di Serie A non possiamo non dare il nostro favore ai nerazzurri per la sfida che apre la 2^ giornata. La squadra di Gasperini ci ha troppo impressionato nella passata stagione, come anche nel preseason, per non aspettarci già oggi una grande prestazione.

PRONOSTICO CAGLIARI LAZIO

Sebbene la formazione di Di Francesco sia squadra ben in forma, pure è la Lazio la grande favorita per la sfida alla Sardegna Arena: questo anche se si tratta solo del primo match ufficiale per i biancocelesti, che hanno saltato il primo turno (recupereranno il prossimo 30 settembre).

PRONOSTICO SAMPDORIA BENEVENTO

Siamo ben impazienti di vedere all’opera il Benevento di Inzaghi, che ha fatto scintille nella precedente stagione della Serie B: pure per il pronostico di questo match di Serie A, sono i liguri i netti favoriti al successo. Pure va aggiunto che Ranieri e i suoi hanno alle spalle un KO rimediato nella prima giornata di campionato, che andrà subito ribaltato.

PRONOSTICO INTER FIORENTINA

Per i pronostici di Serie A non facciamo affatto fatica a consegnare il favore al successo all’Inter di Antonio Conte, che farà oggi il suo debutto ufficiale in questa stagione 2020-21 del primo campionato italiano. Certo i nerazzurri non sono ancora al top della condizione, ma visti i primi test estivi, come pure la rosa (che conta ora anche Arturo Vidal, appena arrivato dal Barcellona), non abbiamo grandi dubbi sull’esito del match: questo pur considerando che la Fiorentina è squadra impegnativa, che torna in campo dopo il successo rimediato sul Torino nella prima di campionato.

