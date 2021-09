Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per gli anticipi della 3^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: GLI ANTICIPI DELLA 3^ GIORNATA

Riparte dopo la sosta il primo campionato nazionale e tocca ora vedere anche che ci riservano i pronostici della Serie A per le prime sfide della 3^ giornata. Siamo dunque avvero impazienti di analizzare quote e previsioni delle partite e di dare la parola al campo, non solo perchè è passata oltre una settimana dall’ultimo impegno con i primi club del calcio italiano, ma pure perchè fino a questo sabato 11 settembre 2021 sono previsti match davvero imperdibili.

Calendario alla mano ecco che si partirà oggi alle ore 15.00 con Empoli-Venezia, per proseguire poi con Napoli-Juventus alle ore 18.00 e Atalanta-Fiorentina alle ore 2045: chissà dunque che ci diranno i pronostici di Serie A per questi anticipi!. Vediamo subito e analizziamo anche quote e previsioni per questo primo assaggio della 3^ giornata di Serie A.

PRONOSTICO EMPOLI VENEZIA

Per lo scontro diretto tra le neopromosse della Serie B non è facilissimo fissare un netto pronostico per la Serie A, anche se a favore della compagine toscana pesa non solo il fattore campo (che con il pubblico allo stadio ora è tornato a contare), ma anche la bella impresa fatta contro la Juventus prima della sosta. Non sarà una sfida facile per i lagunari di Zanetti.

PRONOSTICO NAPOLI JUVENTUS

Pure per i pronostici di Serie A, questa sfida attesa al San Paolo è veramente difficile da analizzare. Se da una parte i campani non hanno deluso in avvio di stagione, pure la squadra di Spalletti è di ritorno da un 5-1 subito in amichevole contro il Benevento che fa temere in vista della sfida contro la Juventus. La quale pure non si presenta al meglio, con un KO e un pareggio alle spalle come primi risultati della stagione, sotto la direzione di Allegri. Sarà sfida veramente difficile questa sera.

PRONOSTICO ATALANTA FIORENTINA

Complice una certa difficoltà della viola fuori dal Franchi, ecco che per l’ultimo anticipo di questo sabato della Serie A, è all’Atalanta che diamo il favore dei pronostici, alla vigilia della 3^ giornata. I bergamaschi fin qui non hanno ancora messo il piede in fallo, anche se non sempre hanno convinto al 100% in avvio di stagione. Sarà comunque una partita interessante.



