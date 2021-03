Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 25^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: SI PARTE CON GLI ANTICIPI!

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite della venticinquesima giornata, il turno infrasettimanale che aprirà il mese di marzo del massimo campionato, corto causa sosta per le Nazionali verso la fine, ma decisamente intenso nella sua prima metà. Dunque si parte fortissimo, con partite spalmate dal martedì al giovedì nonostante il caso di Lazio Torino, che ci ricorda come il Coronavirus sia una minaccia costante e da non sottovalutare pure per il mondo dello sport. Naturalmente però in questi giorni di inizio marzo le partite di Serie A saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per la partita che a questo punto si prenderà la copertina oggi, martedì 2 marzo 2021.

PRONOSTICI SERIE A: JUVENTUS SPEZIA

Mattatrice dei pronostici Serie A in questo martedì che apre il turno infrasettimanale è quindi Juventus Spezia, partita che sulla carta non dovrebbe avere storia fra i nove volte campioni d’Italia in carica e gli spezzini al debutto nel massimo campionato, già travolti per 1-4 in casa all’andata. La Juventus logicamente è favorita e non stupica la quotazione di 1,23 sul segno 1 fornita dall’agenzia Snai sulla partita all’Allianz Stadium, ma bisogna anche dire che la Juventus avrà la necessità di cambiare passo rispetto alle ultime uscite davvero poco convincenti, altrimenti potrebbe rischiare qualcosa persino contro una squadra che ha poco più della metà dei suoi punti. Lo Spezia ci proverà, sognando di ripetere una prestazione come quella fornita un paio di settimane fa contro il Milan e con la serenità di chi vede abbastanza vicina una storica salvezza, mentre la Juventus ha bisogno di dipendere meno da Cristiano Ronaldo – anche se, almeno per stasera, potrebbe anche bastare CR7 “da solo” per vincere.



