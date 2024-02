PRONOSTICI SERIE A/ Previsioni e quote 26^ giornata: tutto sul match a Marassi (24-25 febbraio 2024)

PRONOSTICI SERIE A: FOCUS GENOA UDINESE

Per parlare ancora un po’ dei pronostici Serie A, andiamo adesso a parlare pure di Genoa Udinese, il match di prima serata che avrà il compito di completare il sabato dedicato alla ventiseiesima giornata di campionato. L’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti i padroni di casa rossoblù liguri: il segno 1 è quindi quotato a 2,30 per il successo del Genoa, mentre in caso di vittoria esterna da parte dell’Udinese ecco che la quotazione per il segno 2 è pari a 3,50 volte la posta. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello che è intermedio rispetto agli altri due, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 2,95.

Quanto al numero e alla distribuzione dei gol attesi questa sera alle ore 20.45 nella partita Genoa Udinese, naturalmente presso lo stadio Luigi Ferraris di Marassi a Genova, ecco che sempre l’agenzia Snai quota l’Under 2,5 a 1,50, mentre in caso di Over si arriverebbe a quota 2,40. Infine, l’ipotesi Gol è proposta a quota 2,00, mentre nel caso opposto NoGol l’agenzia Snai ripagherebbe gli scommettitori che avranno puntato su questa opzione 1,75 volte la posta in palio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE FAVORITE OGGI

I pronostici Serie A ci faranno compagnia naturalmente anche in occasione della ventiseiesima giornata del campionato della Serie A 2023-2024, che in questo quarto e ultimo weekend del mese di febbraio sta attirando l’attenzione di tifosi ed appassionati fin dal primo anticipo già andato in scena ieri sera, ma naturalmente riserverà ulteriori spunti di notevole interesse fin da oggi. Di conseguenza adesso si pensa alle nove partite che ci faranno ancora compagnia fino ai ben due posticipi del lunedì, per una giornata se possibile anche più “spezzatino” del solito; appuntamenti che saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse per le partite di Serie A per il turno numero 26.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma a partire naturalmente dai canonici tre anticipi di oggi, sabato 24 febbraio 2024, per poi passare alle rimanenti partite che caratterizzeranno il programma di questo nuovo turno della Serie A, cioè evidentemente le quattro della domenica più i due posticipi del lunedì.

PRONOSTICI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO SASSUOLO EMPOLI

Sassuolo Empoli si prende la copertina dei pronostici di Serie A in questo sabato perché sarà la prima in ordine cronologico, ma anche per il valore di questa sfida che è di fatto un match salvezza. Gli emiliani infatti si sono ormai rassegnati all’idea che dovranno lottare duramente per mantenere la categoria, anche se le ambizioni di inizio campionato erano diverse, mentre i toscani hanno mostrato segnali di miglioramento sotto la guida di Davide Nicola e quindi adesso il traguardo finale è il medesimo. Tra l’altro l’Empoli arriva da un buon pareggio nel derby contro la Fiorentina, mentre il Sassuolo deve rialzarsi dalla batosta incassata sette giorni fa contro l’Atalanta.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Sassuolo Empoli di questo pomeriggio, naturalmente presso il Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia, ci dicono che sulla carta partono certamente favoriti i padroni di casa neroverdi, quindi il segno 1 è quotato a 2,20, mentre si sale a quota 3,35 per il segno X in caso di pareggio; infine, una vittoria esterna da parte dell’Empoli varrebbe 3,30 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.











