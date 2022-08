Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 4^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: SU CHI SCOMMETTERE OGGI?

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite della quarta giornata della Serie A 2022-2023, che catalizzeranno l’attenzione degli appassionati di calcio e di scommesse anche nel mezzo della settimana. Grandi emozioni garantite per il primo turno infrasettimanale del nuovo campionato, la Serie A gioca a gran ritmo per poi fermarsi per i Mondiali a metà novembre. Dunque, ecco che saranno di nuovo al centro dell’attenzione in questi giorni anche degli appassionati di scommesse le partite di Serie A, tutte in orario serale dal momento che siamo appunto in giorni lavorativi.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma a partire dai ben tre anticipi di oggi, martedì 30 agosto 2022, per la quarta giornata che vedrà poi le altre sette sfide in programma fra domani (cinque) e due posticipi giovedì sera.

PRONOSTICI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO SASSUOLO MILAN

La partita con cui apriamo la nostra analisi dei pronostici Serie A sarà Sassuolo Milan, perché sarà naturalmente l’incontro che aprirà questo turno in ordine cronologico. I rossoneri di Stefano Pioli sono i campioni d’Italia in carica, titolo conquistato proprio al Mapei Stadium nello scorso mese di maggio, con una vittoria nettissima che forse brucia ancora a un Sassuolo che fu incapace di opporre anche una minima forma di resistenza e sicuramente vorrà riscattarsi oggi pomeriggio.

Il Milan è partito meglio del Sassuolo anche nell’attuale campionato, la vittoria contro il Bologna è stata convincente e naturalmente i rossoneri non hanno alcuna intenzione di rallentare nella loro caccia alla conferma tricolore. Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Sassuolo Milan Udinese danno quindi per favorita la squadra campione d’Italia, come è normale che sia: il segno 2 è quotato a 1,65, mentre poi si sale già a quota 4,25 sul segno X in caso di un pareggio, infine il successo casalingo da parte del Sassuolo varrebbe 5,00 volte la posta in palio per chi punterà sul segno 1 al Mapei Stadium.

