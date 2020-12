Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le sfide della 11^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: OCCHIO AGLI ANTICIPI

Sono riflettori puntati sui pronostici della Serie A, per le sfide della 11^ giornata del primo campionato nazionale. Con oggi, sabato 12 dicembre 2020, e dopo l’anticipo tra Sassuolo e Benevento occorso solo ieri sera, infatti entreremo nel vivo di un nuovo magnifico turno per la prima serie del calcio italiano e chiaramente siamo impazienti di conoscere previsioni e quote che sono state fissate per le sfide che ci faranno compagnia il 12 e 13 dicembre 2020. Facendo dunque riferimento ai primi portali di scommesse, (Snai soprattutto), andiamo a vedere da vicino che cosa possono raccontarci i pronostici della Serie A, naturalmente a partire dalle sfide, anticipi della 11^ giornata, che sono state messe in programma oggi.

PRONOSTICO CROTONE SPEZIA

Benchè gli squali siano oggi padroni di casa, pure per i pronostici di Serie A non facciamo certo fatica a consegnate il favore della vittoria allo Spezia di Italiano, che sicuramente vanta un miglior piazzamento nella graduatoria del primo campionato. In aggiunta, benché i bianconeri scendano in campo decimati, conta anche un migliore trend osservato negli ultimi incontri sempre dai liguri: nelle ultime cinque uscite infatti lo Spezia ha rimediato tre risultati utili, di cui una vittoria.

PRONOSTICO TORINO UDINESE

Sfida di difficile lettura per i pronostici di Serie A, considerato che entrambi i due club non se la stano passando troppo bene nella classifica del primo campionato e che sono quanto mai affamati di punti. Pure va aggiunto che nonostante il campo ostico, potrebbero essere i friulani alla fine spuntarla, considerato che la squadra di Gotti arriva da due vittorie di fila, appena ottenute contro Genoa e Lazio e che pure ha beneficiato di una settimana di stop (ha saltato il match con l’Atalanta).

PRONOSTICO LAZIO VERONA

Benché il Verona di Juric sia avversario senza dubbio davvero temibile, pure per i pronostici di Serie A non possiamo non consegnare il favore alla vittoria alla Lazio di Inzaghi. La squadra biancoceleste è poi di ritorno da una storia qualificazione agli ottavi di finale di Champions league: impresa che ha galvanizzato lo spogliatoio, pronto ora a dare il massimo anche in campionato. A spese dunque dell’Hellas, che invece sarà in campo dolo il pari per 1-1 recuperato contro il Cagliari pochi giorni fa.



