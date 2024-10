PRONOSTICI SERIE A: COSA SUCCEDE DOPO LA PAUSA?

C’è la voglia di tornare in campo che sempre contraddistingue la ripartenza del campionato dopo una sosta, ma parlando dei pronostici Serie A la curiosità verso l’ottava giornata potrebbe essere soprattutto se queste due settimane possono avere cambiato qualcosa nelle condizioni di forma e quindi anche sui favoriti per le partite che ci faranno compagnia da oggi pomeriggio fino a lunedì. Chi si deve leccare le ferite avrà lavorato sodo, inoltre vanno tenuti presenti gli impegni internazionali, magari compresi lunghi viaggi e qualche acciacco.

Certo, non siamo ai livelli della prima giornata di una nuova stagione, perché comunque abbiamo alle spalle circa due mesi che sicuramente hanno già dato indicazioni attendibili, ma adesso la giostra riparte, il calendario sarà fitto nelle prossime settimane e allora può essere davvero intrigante curiosare tra le quote che contraddistinguono i pronostici Serie A nella ottava giornata di campionato.

PRONOSTICI SERIE A 8^ GIORNATA: UNO SGUARDO ALLE QUOTE

FOCUS JUVENTUS LAZIO

Juventus Lazio è sicuramente la partita più stuzzicante del sabato dell’ottava giornata, quindi la scegliamo per il nostro primo approfondimento sui pronostici Serie A, anche se si giocherà in prima serata. L’inizio di campionato dei bianconeri è stato all’insegna della solidità difensiva ma anche di qualche rallentamento non sempre previsto, come nel caso del pareggio casalingo contro il Cagliari prima della sosta. La Lazio invece arriva da due vittorie consecutive e con il successo in rimonta contro l’Empoli ha agganciato in classifica proprio la Juventus, rendendo il big-match ancora più valido.

Ecco allora che le quote offerte dall’agenzia Snai sono abbastanza equilibrate, anche se il fattore campo permette ai bianconeri di essere favoriti. Per la precisione, i pronostici su Juventus Lazio di Serie A ci dicono che una vittoria della Juventus (segno 1) è quotata a 2,00, mentre poi si sale a quota 3,30 per il segno X in caso di pareggio; infine, un successo esterno della Lazio varrebbe 3,90 volte la posta in palio sul segno 2, essendo un’ipotesi comunque non così improbabile allo Stadium.