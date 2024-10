DIRETTA MILAN UDINESE, I ROSSONERI RITROVERANNO IL SUCCESSO?

La diretta Milan Udinese, partita in programma per sabato 19 ottobre 2024 alle ore 18 come anticipo pomeridiano dell’ottava giornata di Serie A 2024/2025, potrebbe essere l’occasione per i rossoneri di ritrovare il successo dopo le ultime due sconfitte subite in altrettante gare, almeno secondo quanto si auspicano i rossoneri. Battuti in Champions League dal Bayer Leverkusen e quindi dalla Fiorentina in campionato, mister Fonseca vorrebbe migliorare il proprio record stagionale ottenendo la quarta vittoria che permetterebbe inoltre ai suoi di scavalcare in classifica i diretti rivali di giornata dell’Udinese, oltre che di staccare il Torino.

I friulani hanno fino a questo momento raccolto 13 punti, al pari di Lazio e Juventus che si affrontano in serata, rendendosi protagonisti di un avvio davvero sorprendente in questa annata calcistica agli ordini del nuovo tecnico Kosta Runjaić, che lo scorso anno sedeva sulla panchina del Legia Varsavia. Proprio l’allenatore tedesco ha sottolineato la verve offensiva della sua squadra in un’intervista rilasciata al Messaggero Veneto ed i friulani potrebbero quindi regalare qualche altra sorpresa anche in questo turno se saranno in grado di riconfermare le buone prestazioni a cui ci ha abituato.

DIRETTA MILAN UDINESE, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Milan Udinese sarà trasmessa in Italia in esclusiva da DAZN, piattaforma che detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite del campionato di Serie A per la stagione 2024/2025. Chi vorrà seguire la diretta Milan Udinese potrà dunque farlo collegandosi all’applicazione ufficiale oppure utilizzando un pc per lo streaming mentre chi possiede un abbonamento sia a DAZN che a Sky potrà vedere la gara anche tramite la televisione sintonizzandosi sul canale 214 DAZN Zona.

MILAN UDINESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il fischio d’inizio della diretta Milan Udinese si avvicina con il passare dei minuti e nell’attesa proviamo ad analizzare insieme quelle che dovrebbero essere le scelte dei due allenatori tramite le probabili formazioni. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle scorse ore, i rossoneri dovrebbero scendere in campo con il 4-2-3-1 in cui la mediana sarà composta da Fofana e Reijnders mentre il centravanti Abraham sarà supportato sulla trequarti dai compagni Pulisic, Rafael Leao ed Alvaro Morata, con i quali potrebbe scambiarsi durante la gara per non offrire punti di riferimento alla retroguardia avversaria.

Per i friulani mister Runjaic dovrebbe invece optare per il 3-5-2 con Ekkelenkamp, Karlstrom e Lovric nel mezzo oltre a Ehizibue e Zemura sulle fasce. La coppia d’attacco sarà formata da Lucca e Thauvin, le cui condizioni fisiche vengono però ancora monitorate con attenzione ed in alternativa Brenner e Davis scalpitano per un posto da titolare. In porta ci sarà Okoye e davanti a lui Kabasele Bijol mentre rimane in bilico la posizione di terzo centrale che potrebbe essere occupata da Giannetti o da Touré.

DIRETTA MILAN UDINESE, LE QUOTE

Proviamo a dare uno sguardo alle quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive per capire quali sono i pronostici per la diretta Milan Udinese in programma sabato pomeriggio. Stando a quanto pagato ad esempio da Snai, le probabilità che il Milan esca vincitore da questo scontro sono davvero elevate pagando l’1 ad appena 1.36 mentre appare al momento quasi impossibile che l’Udinese possa strappare il successo esterno, con il 2 quotato addirittura a 7.50. Nemmeno l’x finale sembra essere un’opzione realistica venendo pagato a 5 ed anche altre agenzie hanno un parere simile visto che sia Goldbet che Betflag offrono le stesse quote.