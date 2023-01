Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite, 19^ giornata (21-22 gennaio)

PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE SULLA 19^ GIORNATA

Con i pronostici di Serie A andiamo ad analizzare le partite che si giocano per la 19^ giornata: finalmente nel massimo campionato di calcio si conclude il girone di andata e allora sarà tempo di bilanci reali. Sappiamo già che il Napoli si è ampiamente laureato campione d’inverno: grazie al calo del Milan, e soprattutto all’incredibile 5-1 sulla Juventus, i partenopei hanno 9 punti di vantaggio e possono guardare in maniera del tutto serena ai prossimi mesi, considerando che qui la parola scudetto ha un certo peso ma che mai come in questa stagione il tricolore sia realmente alla portata.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni 18^ giornata: tutto scontato a San Siro?

Per il resto, si continua a lottare per le posizioni europee con la Juventus che deve stare attenta a difendere la virtuale qualificazione in Champions League, visto che rivali come Roma e Lazio (ma anche l’Atalanta) stanno pian piano trovando il loro ritmo; in coda Cremonese, Verona e Sampdoria non hanno il passo giusto per andare attualmente a prendersi la salvezza ma attenzione a darle per condannate; vedremo allora cosa succederà sui vari campi, e per l’appunto con i pronostici di Serie A andiamo a introdurre le varie partite con l’aiuto delle quote emesse dai bookmaker.

PRONOSTICI SERIE A/ Previsioni e quote: rilancio del Napoli a Marassi? (17^ giornata)

PRONOSTICI SERIE A: SALERNITANA NAPOLI

La prima partita di cui parliamo per i pronostici di Serie A è Salernitana Napoli. Giusto mettere a tema i partenopei, che potrebbero chiudere il girone di andata con 50 punti: al momento il Napoli è stato quasi perfetto lasciando per strada appena 7 punti, e soprattutto ha sublimato il suo percorso demolendo una Juventus che aveva vinto le otto gare precedenti senza subire gol, mentre al Maradona ne ha incassati 5 in una sola serata. Il Napoli insomma viaggia con il turbo: adesso Luciano Spalletti dovrà essere bravo soprattutto a gestire l’ambiente, capace di infiammarsi (ed è giusto che lo faccia, date le circostanze) ma anche da “educare” per quanto riguarda la corsa allo scudetto.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni: Juventus corsara allo Zini? (16^ giornata)

La Salernitana dopo il 2-8 incassato a Bergamo ha esonerato Davide Nicola: forse una reazione di pancia e non è nemmeno il tema della salvezza dell’anno passato a farcelo dire, quanto il fatto che comunque gli amaranto stessero viaggiando ben al di sopra della zona calda della classifica. Adesso attenzione alle possibili ripercussioni psicologiche; intanto per Salernitana Napoli i pronostici di Serie A indicano nei partenopei gli scontati favoriti, con un valore di 1,28 volte la giocata sul segno 2 per la loro vittoria e il segno 1 per l’affermazione degli amaranto che vi farebbe guadagnare 10,00 volte quanto messo sul piatto. Il pareggio, identificato dal segno X, con questo bookmaker vale 6.00 volte quanto investito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA