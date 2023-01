Video/ Atalanta Salernitana (8-2) gol e highlights: vittoria record, Dea show

VIDEO ATALANTA SALERNITANA 8-2

Bastano solo 4 minuti all’Atalanta per portarsi in vantaggio sulla Salernitana nella sfida della 20esima giornata di Serie A. Boga, che si libera di Lovato, vince il contrasto con Coulibaly e batte Ochoa, rendendo inutile l’intervento di Nicolussi Caviglia. Al 10′ i granata riescono a pareggiare i conti con Dia. Piatek anticipa Palomino, la palla arriva all’attaccante senegalese che riesce a superare Toloi e col sinistro batte Musso. Dura poco però l’equilibrio. Al 17′ Hojlund subisce l’intervento di Fazio in area: si va al Var per capire se l’intervento sia o meno dentro l’area e dopo il check Aureliano indica il dischetto. Dagli 11 metri va Lookman: Ochoa indovina l’angolo ma non la blocca e la Dea passa nuovamente in vantaggio. Al 23′ ancora bergamaschi, questa volta con Scalvini trovato bene da Koopmeiners sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 38′ va a segno Koopmeiners dopo il rigore assegnato da Aureliano in seguito ad un nuovo fallo su Fazio su Hojlund. Ochoa intercetta la conclusione del centrocampista ma sul tap-in a porta vuota l’olandese la mette in rete. Il giovane danese mette poi in porta la palla del quinto gol sul passaggio filtrante di De Roon. Finisce così il primo tempo.

ATALANTA SALERNITANA: CHE SHOW DELLA DEA!

Alla ripresa di Atalanta Salernitana, Piatek sfiora il gol. Dia attacca la profondità lasciando indietro Palomino e serve un cross basso in mezzo all’area sul quale però il polacco non arriva per un soffio. Al 55′ ancora Dea con Lookman: il numero 11 nerazzurro la piazza all’angolo alto col destro. Al 56′ arriva il gol di Nicolussi Caviglia, il primo in Serie A: Dia trova il fondo e mette al centro per l’ex Juve che batte Musso. Al 62′ Lookman appoggia sul centrocampista brasiliano che con una parabola a giro infila alle spalle di Ochoa. All’85’ in gol anche Zortea, che con una conclusione angolata chiude definitivamente i giochi.

ATALANTA SALERNITANA, IL TABELLINO

Atalanta-Salernitana 8-2

Atalanta (3-4-3): Musso; Toloi (13′ st Demiral), Palomino, Scalvini; Zappacosta (13′ st Zortea), De Roon (1′ st Ederson), Koopmeiners, Ruggeri; Lookman, Hojlund (19′ st Zapata), Boga. A disp.: Rossi, Sportiello, Maehle, Okoli, Djimsiti, Hateboer, Soppy, Pasalic, Muriel. All.: Gasperini

Salernitana (3-4-1-2): Ochoa; Lovato (1′ st Gyomber), Fazio 4 (26′ st Radovanovic), Pirola; Candreva, Nicolussi Caviglia, Coulibaly, Bradaric; Vilhena (26′ st Kastanos); Piatek, Dia (27′ st Bonazzoli). A disp.: Fiorillo, De Matteis, Sambia, Bohinen, Capezzi, Botheim, Valencia. All.: Nicola

Arbitro: Aureliano

Marcatori: 4′ Boga (A), 10′ Dia (S), 20′ rig. Lookman (A), 23′ Scalvini (A), 38′ Koopmeiners (A), 41′ Hojlund (A), 9′ st Lookman (A), 11′ st Nicolussi Caviglia (S), 16′ st Ederson (A), 40′ st Zortea (A)

