Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite della 20^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LE PARTITE DELLA 20^ GIORNATA

Il nostro viaggio nei pronostici di Serie A ci conduce alle partite che si giocano per la 20^ giornata: il girone di ritorno nel massimo campionato è già iniziato con Torino Fiorentina che ha rappresentato l’anticipo del venerdì, ma sabato 30 gennaio ci sono altre tre gare che ci tengono compagnia e fanno da ideale apripista per il resto del turno. Tre anticipi di straordinario interesse, perché in campo troviamo Milan e Inter che proseguono il loro grande e sentitissimo duello per lo scudetto, e una Juventus che aspettando di recuperare contro il Napoli può avvicinarsi ulteriormente, rendendo la corsa al tricolore una delle più belle degli ultimi anni.

Naturalmente vanno prese in considerazione le altre squadre che sono impegnate in questo turno, perché ci sono altri obiettivi stagionali da raggiungere e la classifica del campionato non è ancora così ben definita. Come sempre ci faremo aiutare dalle quote ufficiali per provare a capire quello che potrebbe succedere sui vari campi; adesso senza indugiare oltre valutiamo quale possa essere l’esito delle principali partite della 20^ giornata, iniziando il nostro approfondimento sui pronostici di Serie A.

PRONOSTICI SERIE A: BOLOGNA MILAN

Al Dall’Ara si affrontano due allenatori che hanno vissuto questa sfida anche a panchine incrociate, anche se il Pioli versione rossoblu non ha mai incrociato il Mihajlovic tecnico del Diavolo; il Milan viaggia con il vento in poppa e questo potrebbe davvero essere il suo anno, come dimostrato dal fatto che quando ha perso (sempre a San Siro) l’Inter non ne ha approfittato, e questo sabato scorso ha significato prendersi il titolo di campione d’inverno. Finora il rendimento esterno dei rossoneri è stato ottimo; il Bologna, reduce dalla sconfitta contro la Juventus, viaggia a corrente alternata ma per il momento sembra essere fuori dai guai (+6 sulla zona retrocessione alla fine dell’andata), certo però non può permettersi di tirare troppo il fiato. Ovviamente secondo le quote fornite dall’agenzia Snai i rossoneri partono con i favori del pronostico: vale 1,80 volte la somma giocata il segno 2 che identifica la vittoria esterna della capolista, per contro il segno 1 che regola l’affermazione dei felsinei porta in dote una vincita corrispondente a 4,25 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X: in questo caso la cifra ricavata ammonterebbe a 3,90 volte quanto l’investimento.



