Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite della 22^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE PER LA 22^ GIORNATA

Inizia un nuovo viaggio attraverso i pronostici di Serie A: le partite che prendono il via sabato 15 gennaio riguardano la 22^ giornata, dunque il terzo turno del girone di ritorno che, come sappiamo, non ricalca cronologicamente quello di andata. Nelle 10 gare che andremo a vivere sarà chiaramente interessante scoprire se l’esito dei campi rispecchierà le previsioni sulla carta; è esattamente quello che ci prefissiamo di fare con i pronostici di Serie A, ovvero facendoci aiutare dalle quote stabilite dai bookmaker proveremo ad addentrarci nelle ipotesi dei vari risultati.

Va tenuto in considerazione che alcune squadre sono reduci dagli impegni di Coppa Italia, e anche che naturalmente ci sono assenze forzate non solo per il Coronavirus ma anche, soprattutto in questo periodo, per la Coppa d’Africa in corso di svolgimento in Camerun. Dunque andiamo subito a valutare quello che potrebbe succedere in questa 22^ giornata, i pronostici di Serie A ci accompagneranno aiutandoci a fare chiarezza su un turno che sarà chiaramente molto importante per le sorti del campionato.

PRONOSTICI SERIE A: JUVENTUS UDINESE

Andiamo dunque a parlare di Juventus Udinese per i pronostici di Serie A. Reduce dalla Supercoppa, la Vecchia Signora spera di fare ancora strada in un campionato che domenica l’ha vista vincere una partita fondamentale sul campo della Roma, un 4-3 rimontando con tre gol in 7 minuti e un rigore parato. Una vittoria di quelle che potrebbe fare psicologicamente molto bene, una sorta di punto di svolta; intanto però la Juventus è ancora distante dalla possibilità di agganciare il quarto posto, e dunque da qui in avanti dovrà essere quasi perfetta sperando che Napoli e Atalanta (e magari il Milan) rallentino la marcia.

L’Udinese invece ha subito 6 gol in casa dall’Atalanta: sconfitta che ci poteva stare, ma i friulani hanno bisogno di ritrovarsi perché le ultime vittorie di Salernitana e Cagliari – gli isolani hanno due successi in fila – dicono che per la salvezza i conti potrebbero non essere chiusi. L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico sulla partita dell’Allianz Stadium, e chiaramente la Juventus è la netta favorita: il segno 1 per la sua vittoria vi farebbe guadagnare 1,35 volte l’importo che avrete scelto di investire, per contro il segno 2 che regola il successo dei friulani porta in dote una vincita corrispondente a 8,75 volte la puntata. Abbiamo poi il segno X che identifica il pareggio, in questo caso questo bookmaker vi farebbe intascare 4,75 volte la giocata.



