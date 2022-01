Risultati Coppa d’Africa 2021/ Diretta gol live score, 1^ giornata gironi E, F

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: SI CONCLUDE IL PRIMO TURNO!

I risultati di Coppa d’Africa 2021 per mercoledì 12 gennaio sono quelli che concludono la prima giornata della fase a gironi: vivremo infatti le tre partite che mancano per chiudere il turno inaugurale, e dunque alla fine di questo 12 gennaio avremo visto in campo tutte le squadre partecipanti. Si comincia alle ore 14:00, quando a farci compagnia sarà Tunisia Mali per il gruppo F; alle ore 17:00 vivremo invece Mauritania Gambia sempre per lo stesso raggruppamento, mentre alle ore 20:00 si giocherà Guinea Equatoriale Costa d’Avorio per il gruppo E, quello dei campioni in carica dell’Algeria che hanno esordito ieri.

Cosa dire di queste sfide? Un primo focus dobbiamo appunto farlo sul gruppo F, dove la Tunisia e il Mali sono chiaramente favorite per qualificarsi agli ottavi; Mauritania e Gambia possono sperare eventualmente nel terzo posto che può essere comunque valido per passare il turno, ma per quanto abbiamo visto fino a questo momento entrambe sanno che con un po’ di fortuna il risultato potrebbe anche essere migliore. Per adesso accomodiamoci nell’attesa dei risultati di Coppa d’Africa 2021, provando ad analizzare meglio la giornata di mercoledì 12 gennaio.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque siamo pronti a vivere altre partite per i risultati di Coppa d’Africa 2021. Sotto i riflettori finisce oggi anche la Costa d’Avorio: l’ultimo titolo degli Elefanti risale a 7 anni fa e dunque almeno una gioia è arrivata, ma è inevitabile pensare che questa nazionale abbia avuto in epoca recente delle rose anche parecchio superiori a certa concorrenza, eppure abbia raccolto molto meno di quanto avrebbe potuto. Ad ogni modo la Costa d’Avorio è una delle nazionali che guidano il movimento del Continente Nero; non sarà facile vincere un girone nel quale compare l’Algeria campione in carica, diciamo allora che da questo punto di vista altre nazionali sono state più fortunate nel sorteggio.

Ad ogni modo vedremo, perché siamo solo alla prima giornata e due big come Camerun e Senegal hanno dovuto faticare per vincere la prima partita, in particolare i Leoni della Teranga che si sono imposti in pieno recupero e soltanto su calcio di rigore; i risultati di Coppa d’Africa 2021 possono dunque riservare sorprese e a noi non resta allora che aspettare per scoprire quello che succederà oggi, poi potremo finalmente vivere la seconda giornata di tutti i gironi e iniziare anche a fare i nostri calcoli…

RISULTATI COPPA D’AFRICA

GRUPPO E

Ore 20:00 Guinea Equatoriale Costa d’Avorio

GRUPPO F

Ore 14:00 Tunisia Mali

Ore 17:00 Mauritania Gambia



