Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite della 28^ giornata

I pronostici di Serie A tornano a farci compagnia: viviamo la 28^ giornata del campionato, nona di ritorno e dunque siamo vicini a scollinare oltre la metà di questo girone, con un’Inter sempre più prima in classifica e che non ritroveremo in campo sabato sera a causa del rinvio della partita contro il Sassuolo, come disposto dall’Ats in conformità delle nuove “disposizioni”, dunque avremo soltanto due gare a farci compagnia in questo sabato dedicato ai pronostici di Serie A e che ci condurrà poi alla domenica.

Naturalmente sarebbe riduttivo parlare solo della partita di San Siro e del suo rinvio, perché ci sono altre gare che ci faranno compagnia oggi e domani e la classifica del campionato è molto bella e ingarbugliata per ogni obiettivo stagionale; come sempre noi ci faremo aiutare dalle quote che sono state fornite dall’agenzia Snai per provare a capire come potrebbero andare le cose, e possiamo subito iniziare il percorso nei pronostici di Serie A.

PRONOSTICO CROTONE BOLOGNA: QUOTE SNAI

La nostra analisi dei pronostici di Serie A per la 28^ giornata ci conduce a Crotone Bologna. Una delle ultimissime chiamate per gli squali, con Serse Cosmi che è appena arrivato in panchina ed è riuscito a festeggiare una vittoria che però rischia di essere un episodio isolato e inutile, anche se ottenuta in una sfida diretta contro il Torino di Nicola. Il Bologna invece ha rialzato la testa, e battendo la Sampdoria si è portato a un solo punto dall’undicesimo posto: certo non si tratta di una posizione di classifica scintillante, ma è comunque utile per dirci del buon lavoro che Sinisa Mihajlovic sta svolgendo. Per la partita dello Scida l’agenzia Snai assegna il favore del pronostico agli ospiti: bisognerà giocare il segno 2 per la vittoria esterna del Bologna e questa eventualità vi farebbe guadagnare 2,05 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 1 che identifica l’affermazione interna del Crotone vale 3,50 volte la giocata. Questo bookmaker ha infine stabilito che il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,55 volte l’importo investito. (agg. di Claudio Franceschini)

