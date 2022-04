Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite della 31^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE PER LA 31^ GIORNATA

Il nuovo appuntamento con i pronostici di Serie A riguarda oggi le partite della 31^ giornata. Si riparte dopo la sosta, che purtroppo ha portato in dote una clamorosa eliminazione per l’Italia dalla fase finale dei Mondiali (per la seconda volta consecutiva): adesso però è già tempo di rilanciarsi nelle grandi emozioni del campionato cercando di accantonare quanto accaduto a Palermo, perché il ritorno della Serie A ci dice che si rivivrà una straordinaria corsa per lo scudetto ma poi anche le altre lotte, quelle per Champions League ed Europa League e quella per la salvezza che si sta facendo incerta ed entusiasmante.

Attualmente il Milan comanda la classifica inseguito da Napoli, Inter (una partita in meno) e Juventus; il derby d’Italia all’Allianz Stadium sarà il piatto forte del turno e potrebbe anche portare sconvolgimenti nella graduatoria, noi con i pronostici di Serie A cercheremo di analizzare i temi principali provando a ipotizzare una previsione sulle partite, prendendo in considerazione quelle che riteniamo più interessanti e, come ogni volta, facendoci aiutare dalle quote ufficiali che sono state emesse dai bookmaker. Iniziamo dunque il nostro viaggio attraverso i pronostici di Serie A per la 31^ giornata…

PRONOSTICI SERIE A: LAZIO SASSUOLO

Si gioca Lazio Sassuolo, partita interessante da analizzare con i pronostici di Serie A. Prima della sosta i biancocelesti hanno perso male il derby contro la Roma, incassando tre gol nel primo tempo e venendo così scavalcati in classifica dai giallorossi; l’Europa è a rischio e Maurizio Sarri deve immediatamente ripartire, per evitare che l’onda lunga di una sconfitta sempre bruciante (a prescindere dal contesto) abbia conseguenze ancora più negative sulla conclusione della stagione. Il Sassuolo aveva invece battuto lo Spezia con un poker, portandosi al nono posto e continuando a inseguire una qualificazione in Conference League che l’anno scorso era sfuggita solo per dettagli.

Buono il passo di Alessio Dionisi che ritrova un Raspadori galvanizzato dalla doppietta in Turchia, a differenza di Immobile considerato tra i principali responsabili del disastro contro la Macedonia del Nord. Secondo le quote dell’agenzia Snai la squadra favorita per la vittoria è la Lazio, e non di poco: il segno 1 per la sua affermazione interna vi permetterebbe di guadagnare 1,75 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, per contro il segno 2 che regola l’eventualità della vittoria del Sassuolo porta in dote una vincita che corrisponde a 4,25 volte quanto puntato. Il segno X, che dovrete giocare per l’ipotesi del pareggio, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 3,90 volte l’importo investito.











