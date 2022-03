Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score, 30^ giornata (sabato 19 marzo)

RISULTATI SERIE A: SI PARTE CON NAPOLI UDINESE

Sono tre le partite che ci faranno compagnia per i risultati di Serie A sabato 19 marzo, e sono tre gare da seguire con estrema attenzione: Napoli Udinese alle ore 15:00, Inter Fiorentina alle ore 18:00 e Cagliari Milan alle ore 20:45 ci presentano infatti ogni singolo episodio nella straordinaria corsa allo scudetto, nella quale forse bisognerebbe includere anche la Juventus che in ogni caso sarà impegnata domani. Ci sono 4 punti tra Milan e Inter, ma potenzialmente potrebbero essercene 3 tra rossoneri e Napoli, visto che Simone Inzaghi deve ancora recuperare la partita di Bologna.

Il Milan ha allungato in vetta riuscendo a superare di misura l’Empoli, e approfittando del pareggio timbrato dall’Inter sul campo del Torino, con polemiche sul rigore non concesso ai granata; sornione però è rimasto lì anche il Napoli, che ha vinto a Verona ed è così riuscito a mantenere il passo. Può davvero succedere di tutto in questa lotta, ma per i risultati di Serie A bisogna parlare anche delle altre squadre coinvolte e dunque tra poco scopriremo quello che succederà sui campi, intanto noi possiamo iniziare una nostra analisi sui temi principali del sabato.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Abbiamo detto dunque che i risultati di Serie A per questo sabato ci presentano anche altre tre squadre. La Fiorentina sta facendo un grande campionato, entra nella 30^ giornata con l’ottavo posto in classifica e una partita da recuperare, dunque la possibilità concreta di tornare in Europa e, al netto di tutto, una vera e propria svolta rispetto alle opache e deludenti stagioni scorse. Merito di Vincenzo Italiano e di chi ha costruito la squadra, al netto dell’addio di Dusan Vlahovic o del mancato arrivo di Domenico Berardi.

Bene anche l’Udinese, che con ben due gare in meno ha 8 punti di vantaggio sul terzultimo posto e dunque è virtualmente salva, pur se deve mantenere alta la concentrazione sembra che l’avvento di Gabriele Cioffi in panchina abbia davvero dato linfa a una squadra che ne aveva persa un po’. Anche il Cagliari con Walter Mazzarri ha sostanzialmente cambiato passo, ma il tecnico livornese aveva ereditato una classifica di Serie A pessima e dunque arrivare alla salvezza non è compito immediato. Per ora Tommaso Giulini sta vincendo la sua scommessa visto che il Cagliari è quartultimo, ma le distanze sulla zona calda non sono ampie e dunque oggi, contro la capolista di Serie A, si cercherà di portare a casa il colpo grosso.

RISULTATI SERIE A: 30^ GIORNATA

Ore 15:00 Napoli Udinese

Ore 18:00 Inter Fiorentina

Ore 20:45 Cagliari Milan

CLASSIFICA SERIE A

Milan 63

Napoli 60

Inter 59

Juventus 56

Lazio 49

Atalanta, Roma 48

Fiorentina 46

Verona 41

Sassuolo 40

Torino 35

Bologna 33

Empoli 32

Udinese 30

Spezia 29

Sampdoria 26

Cagliari 25

Venezia 22

Genoa 19

Salernitana 16











