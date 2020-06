Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite (recupero 25^ giornata)

Torna il campionato italiano, e dunque torna anche l’appuntamento con i pronostici di Serie A: sabato 20 e domenica 21 giugno sono i giorni dedicati ai recuperi della 25^ giornata, quattro partite che non erano state disputate perché eravamo già in emergenza Coronavirus, anche se poi il programma del 26^ turno si era svolto regolarmente anche grazie alla misura delle porte chiuse. Che naturalmente sono confermate anche adesso: oltre 100 giorni dopo la sosta forzata che ha caratterizzato tutto il mondo, il principale campionato di calcio riapre i suoi battenti e noi siamo pronti a vedere quello che succederà, perché ci sono 12 giornate e mezza tutte da vivere. Dunque, con il consueto ausilio delle quote che sono state fornite dall’agenzia Snai, andiamo a verificare nel dettaglio le squadre favorite in queste quattro sfide nei nostri pronostici di Serie A, ricordando che sono state approvate le cinque sostituzioni per squadra e che sono cambiate le fasce orarie rispetto al solito.

PRONOSTICI SERIE A: TORINO PARMA

Partita delicata quella del Grande Torino: i granata infatti a causa dei brutti risultati pre-pandemia sono scivolati pericolosamente verso il fondo della classifica, rischiando la retrocessione. Attualmente sono appena 3 i punti che separano la squadra di Moreno Longo dalla coppia Genoa-Lecce che occupa il terzultimo posto della graduatoria, di conseguenza è necessaria una vittoria. Il Parma invece sogna la qualificazione in Europa League: idealmente, i ducali se la prenderebbero a distanza di sei anni da quella che era stata revocata dalla Uefa, preludio al fallimento che ha mandato il club a ripartire dalla Serie D. Curiosamente, il posto dei gialloblu lo aveva preso proprio il Torino; ad ogni buon conto le quote Snai per la prima partita di Serie A dopo il lockdown da Coronavirus ci dicono che il Torino parte favorito, con un 2,25 che è il valore posto sul segno 1 che identifica la sua vittoria. Poi, segno X e segno 2 coincidono nella possibilità di guadagno: sia che scommettiate sul successo del Parma o che lo facciate sull’eventualità del pareggio, la vostra vincita sarebbe di 3,30 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. (agg. di Claudio Franceschini)

PRONOSTICI SERIE A: VERONA CAGLIARI

Due sorprese a confronto, ma se l’Hellas è rimasto più o meno costante nel corso della stagione, e adesso si ritrova a sognare l’Europa League che è concretamente alla portata, gli isolani hanno avuto la possibilità di entrare addirittura nelle prime quattro ma poi sono crollati, e i risultati negativi prima del lockdown hanno inevitabilmente peggiorato una classifica che adesso, confermando in qualche misura il trend negativo, potrebbe anche farsi rischiosa e riportare i rossoblu a lottare per la salvezza. Scenario forse lontano dalle previsioni, ma pur sempre possibile guardando i numeri e la situazione attuale; la curiosità è legata al fatto che, se il campionato di Serie A si dovesse nuovamente interrompere e non fosse possibile giocare i playoff, il Verona sarebbe in Europa League grazie all’algoritmo. Per questa partita del Bentegodi gialloblu favoriti dall’agenzia Snai: il segno 1 per la loro vittoria vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,20 volte quanto puntato, mentre per il segno X che regola il pareggio la vincita arriverebbe a 3,30 volte la giocata. Appena di più (3,35) mettendo il vostro denaro sul segno 2, ovvero l’ipotesi che identifica un successo esterno del Cagliari.



© RIPRODUZIONE RISERVATA